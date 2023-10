Ermittlungen an Klinik in Lindenlohe: Chefarzt freigestellt

Der Chefarzt, der Operationen an der Asklepios-Klinik Lindenlohe im Landkreis Schwandorf abgerechnet haben, aber dabei selbst nicht operiert haben soll, wird dort vorerst nicht weiterarbeiten. Wie Mathias Eberenz, Pressesprecher der Asklepios Kliniken auf BR-Nachfrage bestätigt, hat die Klinikleitung der Belegschaft am vergangenen Freitag die Information in einer Rundmail mitgeteilt. Darin stehe, dass der Chefarzt darum gebeten habe, ihn "vorläufig von seinem aktiven Dienst zu befreien".

Klinik-Sprecher: "Keine erfreuliche Situation"

Als Grund werde das Ermittlungsverfahren gegen den Chefarzt genannt und auch die damit verbundene Durchsuchung des Krankenhauses. "Es ist natürlich keine erfreuliche Situation, aber es wird ermittelt und wir wollen den Ermittlungen nicht vorgreifen", so Eberenz. Ob und wann der Chefarzt seinen Dienst wieder antreten wird, könne der Pressesprecher nicht sagen.

Die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption (ZKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug eingeleitet.

Durchsuchungen in Lindenlohe und Hamburg

Anfang Oktober hat die ZKG gemeinsam mit 30 Polizeibeamten der Kripo Regensburg die Asklepios-Klinik in Lindenlohe und die Privatadresse des Beschuldigten durchsucht. Laut Matthias Held, dem Pressesprecher der ZKG, wurde außerdem ein Gebäude in Hamburg durchsucht. In Hamburg befindet sich auch der Sitz der Asklepios-Kliniken.

Dokumente und Dateien sichergestellt

Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Dokumente und Dateien sichergestellt worden. Diese sollen nun gesichtet und ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern laut der ZKG an. Matthias Held betont, dass für den Chefarzt weiterhin die Unschuldsvermutung gilt: "Gerade bei Abrechnungsbetrug und nicht erbrachten Warenleistungen dürfen keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Jeder Vertrag, der dort geschlossen wird, ist unterschiedlich. Es ist eine komplizierte Lage."