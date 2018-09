Ermittler gehen von Tötung auf Verlangen aus

Der Mann sei schwer krank gewesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Er habe nur noch eine kurze Lebenserwartung gehabt, das habe die Obduktion der Leiche bestätigt.

Haftbefehl außer Vollzug

Den Ermittlungen zufolge habe der 53-Jährige seine Bekannte gebeten, ihn zu töten. Die Leiche des Mannes wurde am Freitag in dem Hochhaus „Langer Johann“ in Erlangen gefunden worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die 37-Jährige den Schwerkranken auf dessen Verlangen erschossen hat. Sie wurde festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.