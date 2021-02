Erlöserschwestern lösen das Kloster in Heidenfeld auf

Nach 120 Jahren wird die Kongregation der "Schwestern des Erlösers“ in Würzburg ihr Kloster in Heidenfeld im Landkreis Schweinfurt auflösen. Das teilt eine Sprecherin der Kongregation auf Anfrage von BR24 mit. Zunächst hatte die die Kongregation auf ihrer Internetseite darüber informiert. In dem großen Gebäude lebten laut der Kongregation in der Vergangenheit bis zu 170 Schwestern. Heute sind es nur noch 17 Schwestern und für die sei das Kloster zu groß geworden.

Fehlender Nachwuchs

Bis Herbst 2021 soll das Kloster aufgelöst werden. Die letzten Schwestern sollen in den einzelnen Kommunitäten der Kongregation ein neues Zuhause finden. Die Mitarbeiter sollen andere Aufgaben innerhalb der Kongregation erhalten. Das Pflegeheim der Kongregation in Heidenfeld soll bestehen bleibt. "Dort kümmern sich weiterhin die Mitarbeitenden um unsere älteren Schwestern und die Küche sorgt für die Versorgung", heißt es von der Kongregation.

Zukunft der Immobilie unklar

Was nach Auflösung des Klosters mit der Immobilie passieren soll, ist laut der Sprecherin der Kongregation noch nicht entschieden. 1901 hatte die Kongregation die Gebäude übernommen. Vorher war es im Besitz von Graf Friedrich von Thürheim. 1040 hatte Markgraf Otto Besitzungen in Heidenfeld. Seine Tochter übergab diese an ein Klosterstift. Daraufhin wirkten bis zur Säkularisation 1803 Augustiner in dem Kloster.