Erlös von WM-Tor-Aktion der DAHW geht nach Brasilien

Zum einen profitiert die Organisation "Gut am Ball, gut im Leben", die in Belo Horizonte gegen Übergewicht von Kindern und Jugendlichen kämpft. Die Aktion "Generation 4" will in Recife Jugendliche mit Fußball von Drogen fernhalten. Die Stiftung der medizinischen Fakultät in São José do Rio Preto möchte Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Chance geben, Basketball zu trainieren. Und Die Krankenhaus-Stiftung Benjamin Guimarães hat es sich zum Ziel gesetzt, die Mund- und Rachenhygiene zu verbessern.

Vergabe durch Kommission

Jedes Projekt erhält rund 46.000 Euro. Knapp 50 Organisationen und Einrichtungen aus ganz Brasilien hatten sich beworben. Eine Vergabekommission in Brasilien hat sich auf vier Projekte geeinigt, die mit Hilfe der Erlöse realisiert werden sollen. Die DAHW hatte das Original-Tor aus der legendären 1:7-Halbfinalniederlage Brasiliens gegen Deutschland bei der Fußball-WM 2014 in Spendengelder umgewandelt. Das Stadion Estádio Mineirão in Belo Horizonte hat der DAHW das Tor Anfang Juni für einen guten Zweck geschenkt.

Projekt läuft weiter

Von den insgesamt 6.250 verwertbaren Knoten des Tornetzes wurden bereits rund 3.000 gegen eine Spende von mindestens 71 Euro abgegeben. Die Spendenaktion "7:1 –DEINS!" läuft noch weiter. Ende 2018 hat die DAHW eine Zwischensumme von 220.000 Euro bekannt gegeben.