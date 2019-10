Erlenbacher Bürgermeister: Salut von türkischem Team unbedarft

Michael Berninger (CSU), der Bürgermeister von Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg, hat das Salutieren von Jugendlichen in einem türkischen Fußballverein der Stadt verurteilt. Die mehr als 30 Mitglieder der Jugendmannschaft des FV Türk Erlenbach hatten bei der Präsentation ihrer neuen Trainingsanzüge geschlossen salutiert und damit den provozierenden Torjubel türkischer Nationalspieler imitiert. Auf der Internetseite des Vereins war ein entsprechendes Foto zu sehen. Mittlerweile hat es der Verein depubliziert. Unter anderem die Bild-Zeitung hatte über das Foto berichtet

Rathausschef spricht von unglücklicher Aktion

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bezeichnete Berninger das Salutier-Foto am Donnerstag als "unbedarft", "unglücklich" und "mehr als daneben". Allerdings glaube er, dass der Verein die Aktion mittlerweile auch selbst als nicht gut ansehe. Er selbst sei der Ansicht, so Berninger, dass Politik auf einem Fußballplatz nichts verloren habe.

Türkischer Fußballverein wurde 1966 gegründet

Der 1966 gegründete FV Türk Erlenbach gilt Berninger zufolge als eine der ältesten türkischen Fußballvereine in Deutschland. Das liegt an der langen Geschichte des 10.000-Einwohner-Städtchens mit den damals "Gastarbeiter" genannten Türken, die zum Arbeiten in der Glanzstofffabrik nach Erlenbach kamen. Bis heute hätten 13 Prozent der Erlenbacher einen türkischen Pass und 50 Prozent einen Migrationshintergrund. Der Bürgermeister bezeichnet das Zusammenleben in seiner Stadt als "friedliches Nebeneinander ohne große Probleme".