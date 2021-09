Nach Entscheidung zum ICE-Werk: Freude, Erleichterung und Ärger

Nachdem die Deutsche Bahn ihre aktualisierte Standortauswahl für das geplante ICE-Werk in der Region Nürnberg bekannt gegeben hat, ist die Erleichterung beim Bürgerverein Nürnberg-Südost groß. Der Standort Fischbach–Altenfurt im Südosten von Nürnberg wird laut Bahn nicht mehr weiterverfolgt.

"Kampf gegen ICE-Werk hat sich gelohnt"

Werner Miegel, der Vorsitzende des Bürgervereins sagte auf BR-Anfrage: "Wir sind froh über diese gute Nachricht, der bisherige Kampf hat sich gelohnt." Gerade dieser Standort war äußerst umstritten, weil er in einer Waldschneise zwischen den beiden Stadtteilen lag. Dagegen hatten die Bürger der beiden Stadtteile seit Bekanntgabe des Standortes durch die Deutsche Bahn im Herbst vergangenen Jahres immer wieder protestiert.

Auch die CSU hatte sich gegen diesen Standort ausgesprochen. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) freue sich für die Bürger in den beiden Stadtteilen, die ein ICE-Werk ablehnen, teilte die Stadt mit.

Erleichterung im Landkreis Fürth

Auch ausgeschieden ist der Standort Raitersaich im Landkreis Fürth. Grund dafür sei, dass der Standort vom Nürnberger Hauptbahnhof nicht innerhalb der verfügbaren Zeitfenster erreichbar sei. Der Fürther Landrat Matthias Dießl (CSU) meint: "Ich bin erleichtert, dass die Bahn entschieden hat, Raitersaich als Standort nicht länger im Verfahren dabei zu haben." In der Vergangenheit habe man viele Argumente gegen diesen Standort angebracht. Deshalb sei die Entscheidung eine richtige und wichtige.

Freude im Landkreis Ansbach

Auch im Landkreis Ansbach freut man sich über die Entscheidung der Deutschen Bahn. Dadurch sind nämlich die drei Standorte bei Heilsbronn ausgeschieden. Landrat Dr. Jürgen Ludwig (CSU) erklärt: "Heilsbronn kann aufatmen. Die Ansiedlung eines ICE-Werks hätte beinahe sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten geraubt – die stehen jetzt wieder offen. Dass diese Standorte ungeeignet sind, haben die Bürgerinnen und Bürger mit vielen nachdrücklichen Aktionen, die ich gerne unterstützt habe, immer wieder deutlich gemacht."

Bund Naturschutz in Feucht will weiterkämpfen

Für ihr geplantes ICE-Werk im Raum Nürnberg verfolgt die Deutsche Bahn weiterhin gleich zwei Standorte in einem Waldgebiet östlich der Marktgemeinde Feucht im Landkreis Nürnberger Land. Das ehemalige Muna-Gelände und ein angrenzendes Waldgebiet südlich davon. Bei zahlreichen Protesten haben sich die betroffenen Bürger von Feucht dagegen ausgesprochen. Organisiert hatte diese Demonstrationen die Ortsvorsitzende des BUND Naturschutz Sophie Wurm.

Diese zeigte sich in einer ersten Reaktion auf BR-Anfrage enttäuscht. "Wir werden unvermindert für den Erhalt unseres Reichwaldes weiterkämpfen. Er ist ein wertvolles Natur- und Naherholungsgebiet, weil gerade auf dem seit über 70 Jahren unangetasteten Muna-Gelände wertvoller Wald gewachsen ist", sagte sie dem BR. Wegen immer noch vorhandener Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Muna ein Sperrgebiet.

Entscheidung sorgt für Ärger in Roth

Zwei der drei nun weiter möglichen Standorte befinden sich im Landkreis Roth. Herbert Eckstein (SPD), Landrat von Roth, kann die Entscheidung der Bahn nicht nachvollziehen: "Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum man jetzt auf einmal auf drei Standorte das Ganze reduziert ohne zu sagen, warum diese drei Standorte in die Schlussauswahl gekommen sind", sagte der SPD-Politiker in der "Frankenschau aktuell" im BR-Fernsehen. Ihm zufolge sei nun die Bahn und der Freistaat gefordert nachzuarbeiten. Sonst würde ein "Geschmäckla" dabei bleiben. "Es ist eine politische Entscheidung, dass ganz bestimmte Standorte nicht weiterverfolgt werden", meint Eckstein.

Entscheidung "gegen Bürgerwillen" in Harrlach

Auch die Bürgerinitiative "Kein ICE-Werk bei Harrlach" ist entsetzt über die Entscheidung der Deutschen Bahn. "Der sogenannte Dialog hat nicht stattgefunden" heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative aus dem Landkreis Roth. Die Bahn sei auf die Bedenken der Bürger nicht eingegangen. "Stattdessen werden uns nun Entscheidungen präsentiert", kritisiert die BI. Die Initiative sei zwar für den Ausbau des Schienenverkehrs, aber nicht in dem Ausmaß, wie von der Bahn geplant. Die von der Bahn geforderte Mindestgröße liege noch deutlich über der Fläche, die die Bahn in den Bürgerdialogen genannt habe, so die Initiative. Dabei sei je nach Bauart des Werks von einer Fläche von 35 oder 45 Hektar die Rede gewesen. Die Bürgerinitiative kommt bei genauer Betrachtung der vorliegenden Pläne auf ganz andere Größen. "In Wirklichkeit ist das geforderte Gelände erschreckenderweise halb so groß wie der Nürnberger Flughafen mit 281 Hektar. Der Nürnberger Stadtpark hätte acht Mal darin Platz", argumentiert "Kein ICE-Werk bei Harrlach". Die Entscheidung sei eindeutig gegen den Bürgerwillen.

Raumordnungsverfahren startet im November

Laut der Deutschen Bahn sind im Raum Nürnberg nur drei der insgesamt neun Standortvorschläge für ein neues ICE-Instandhaltungswerk geeignet. Das sind zum einen der Standort Allersberg, Pyrbaum und Roth sowie das Muna-Gelände bei Feucht und das Gelände südlich der Muna. Das teilte die DB Fernverkehr AG mit. Im November wird die Bahn der Regierung Mittelfranken alle Untersuchungen und Kartierungen zu den drei Standorten vorlegen. Dann startet das Raumordnungsverfahren.