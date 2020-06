Erlebnispfad zu den Saurierfährten bei Euerdorf

Spaziergänger können sich im Wald bei Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen auf die Spur der Dinosaurier begeben. Im Wald sind an einer Stelle 70 Fußspuren zu erkennen, die Riesenechsen vor Millionen von Jahren hinterlassen haben. Die Spurensuche führt mitten in den Wald, der sich rechts der Saale von Euerdorf nach Bad Kissingen erstreckt. Die Fundstelle ist gut beschildert und deshalb kinderleicht zu finden – und ganz genauso ist es mit den Dino-Spuren, das hat der Euerdorfer Michael Henz schon mehrfach beobachtet: "Kinder haben das sehr schnell raus, die Dinosaurier-Spuren zu finden", berichtet Henz. "Erwachsene zögern meist etwas, aber generell sind die Spuren sehr deutlich zu sehen." Rund 70 sogenannte Trittsiegel von Dinosauriern finden sich an der Euerdorfer Fundstelle, daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Spuren, wo man schon ganz genau hinschauen muss.

Sturm Kyrill brachte Dino-Spuren ans Licht

Die Entdeckung der Trittsiegel verdankt sich zum einen dem Sturm Kyrill im Januar 2007, der hier eine Buche gefällt hat. Und dann war da noch die Sachkenntnis eines Waldarbeiters, der sich – genau wie Michael Henz – von Jugend an der Suche nach Überresten aus fernen Erdzeitaltern verschrieben hat. "Als der Waldarbeiter zu dieser gefällten Buche hingekommen ist, hat er ein Trittsiegel gefunden", erzählt Henz. Der Grundstein für das Geotop war gelegt, das Michael Henz seitdem mit einigen Gleichgesinnten aufgebaut hat.

Puzzlearbeit mit Buntsandstein

Für die Einrichtung des Geotops musste schweres Gerät anrücken. Zudem sei es Puzzlearbeit gewesen, die tonnenschweren Bundsandsteinblöcken zu bewältigen. Denn die Steinplatten mit den Fußabdrücken sind so ausgestellt, dass der Besucher ihre Unterseite betrachtet. Jede einzelne Platte wurde also eingebaut, umgedreht und wieder ins Erdreich integriert. Aber die Mühe hat sich gelohnt: Das Geotop rund um die Saurierspuren ist offiziell in die Liste der 100 schönsten Geotope Bayerns aufgenommen worden.