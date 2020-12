Erlebnis-Insel am Altmühlsee: Investor wird gesucht

Konzerte, ein Hochseilgarten oder doch ein neues Restaurant? Alles scheint denkbar auf der Insel, die bisher ungenutzt ist und sich in Sichtweite des Hundestrands am Seezentrum Schlungenhof befindet. Das Seezentrum Schlungenhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Stadt Gunzenhausen und gilt als das Aushängeschild am Altmühlsee. Hier gibt es bereits ein Seerestaurant, eine Minigolfanlage mit Biergarten und eine Segelmacherei mit Gastronomie. Außerdem legt von hier aus die MS Altmühlsee ab.

Investor soll Bebauung der Insel im Altmühlsee planen

Bis Mitte 2021 sucht der Zweckverband Altmühlsee einen Betreiber bzw. Investoren. Die Konzepte sollen zur Ausrichtung des Altmühlsees passen. Dabei seien unter anderem gastronomische Einrichtungen, Eventbereiche, Kleinkunst oder Outdoor-Aktivitäten vorstellbar. Hohe Nachfragen gebe es bereits für Betriebsfeiern, Hochzeiten und Geburtstage, Survival-Trainings oder Teambuilding-Maßnahmen.

Noch kein Favorit, aber viele Interessenten

Um Aussagen über einen möglichen Investor zu nennen, sei es noch zu früh, da die Ausschreibungsfrist erst am 15. Januar 2021 endet, sagte Ingeborg Herrmann, Sprecherin der Stadt Gunzenhausen. „Nur so viel: Es gibt bereits Interessenten. Nach Ablauf der Frist müssen die Konzepte gesichtet werden, und dann muss die Verbandsversammlung entscheiden“, so Herrmann weiter.