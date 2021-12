Erlanger Wünschewagen im Einsatz für Schwerkranke

Ein letztes Mal zu einem Spiel des geliebten Fußballvereins. Einmal noch das Meer sehen und zum letzten Mal gute Freunde besuchen: Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in Erlangen versucht schwerkranken Menschen einen Herzenswunsch zu erfüllen. In diesem Jahr ist es dem Team bei 51 Einsätzen gelungen.

Erfüllte Herzenswünsche als Ziel

Dafür legte der speziell ausgestattete Wagen laut Angaben des ASB in diesem Jahr rund 30.000 Kilometer zurück. Die weiteste Strecke, die 2021 für eine Wunschfahrt zurückgelegt wurde, führte in die Nähe von Rimini/Italien. Eine sehr schwer an Krebs erkrankte Frau wünschte sich ein paar Tage mit ihrem Ehemann an der Adria. Die erste Wunschfahrt des Jahres führte nach Hamburg zum Musical "König der Löwen". Die 50. Wunschfahrt im Dezember brachte einen 81-jährigen FC Bayern-Fan aus Forchheim in die Allianz Arena.

Viele Anfragen – oft drängt die Zeit

Nach Angaben des ASB werden mehr Wünsche angefragt als tatsächlich erfüllt werden können. Oft verschlechtere sich der Gesundheitszustand der Fahrgäste zu schnell. Generell würde aber jeder Wunsch, der medizinisch und organisatorisch umsetzbar ist, wahrgemacht, teilweise auch innerhalb weniger Stunden oder Tage, so der ASB. Seit Beginn der Corona-Pandemie finden die Wunschfahrten unter strengen Hygieneregeln statt.