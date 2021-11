Erlanger Uniklinik: "Es wird wohl noch schlimmer"

An der Universitätsklinik Erlangen wurden die Besuchsregeln verschärft. Nur noch ein Besucher pro Tag und Patient – für eine Stunde. Bisher waren es drei Besucher je für eine Stunde. Die Namen sind hinterlegt und werden auch kontrolliert. An der Pforte der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in der Erlanger Waldstraße kommt es deshalb immer wieder zu Verzögerungen.

Höhepunkt der vierten Welle kommt noch

Zwei Stockwerke darüber macht sich der Ärztliche Direktor der Uniklinik Sorgen darüber, dass die vierte Welle noch lange nicht abflachen wird. "Wir sind bei Weitem noch nicht durch." Den Höhepunkt der vierten Welle erwartet der Mediziner erst im Januar nächsten Jahres.

Personalstruktur sehr wackelig

Schon jetzt arbeite das medizinische Personal am Limit – und oft darüber, sagt Klinik-Chef Prof. Heinrich Iro. Das Personalkonstrukt auf den Stationen ist wackelig. "Ich hoffe", sagt Iro, "dass das in irgendeiner Form funktioniert und ich hoffe, dass dann die Gesellschaft und die Politik unseren Mitarbeitern dann auch entsprechend finanziell entgegen kommt. Es ist an der Zeit, dass es die Politik und die Gesellschaft wertschätzt, was momentan in allen Krankenhäusern in Deutschland passiert." Damit spielt der Ärztliche Direktor auf die laufenden Tarifverhandlungen der Länder für Schwestern und Pfleger an, die wegen festgefahrener Positionen schon zu zwei Warnstreiks geführt haben.

Seit Monaten unter Dauerstrom

Während der Pandemie haben etliche Pflegekräfte gekündigt und die personelle Situation weiter verschärft. Und das unterscheidet sich deutlich von den vorausgegangenen Wellen. Jetzt stünden die Pflegekräfte seit 18 bis 20 Monaten unter Dauerstrom. "Und, dass das nur eine gewisse Zeit gut geht, das ist uns allen klar. Das sieht man auch daran, dass wir noch weniger Pflegekräfte zur Verfügung haben als vor einem Jahr. Dass wir mehr Krankmeldungen haben als noch vor einem Jahr", so Klinik-Chef Prof. Heinrich Iro. Das müsse irgendwie bewältigt werden, aber das werde sehr, sehr schwierig. Um Personal freizuschaufeln für die Pflege von Covid-Patienten wurden zwei Stationen geschlossen.