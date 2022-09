Erlanger Tafel erwartet weiteren Ansturm Hilfsbedürftiger

Die Erlanger Tafel hat am Mittwochvormittag von der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach einen Spendenscheck in Höhe von 25.000 Euro erhalten. Für das finanzielle Engagement bedankte sich die Diakonie mit einem Rundgang durch die Räumlichkeiten und nannte die Spende einen "wichtigen Grundbaustein für die Finanzierung der Erlanger Tafel". Doch der Ansturm der Hilfsbedürftigen hat sich seit März verdoppelt - und steigt mutmaßlich weiter.

Sparkasse unterstützt Erlanger Tafel regelmäßig

Die Sparkasse hat die Erlanger Tafel erstmals 2010 mit einem Spendenscheck unterstützt. Seitdem darf sich die Diakonie über jährliche Spenden freuen. Ein jährlicher Scheck in Höhe von 25.000 Euro ist inzwischen Standard und hilft entscheidend bei der Finanzierung laufender Kosten. Zudem spendet die Sparkasse in Sonderaktionen. So sind insgesamt 325.000 Euro Spenden zusammengekommen.

Tafeln sind wichtige Hilfsstellen

Wie in vielen anderen Städten suchen jedoch immer mehr Menschen in Erlangen Hilfe bei der Tafel und holen dort Lebensmittel. Seit März stieg die Zahl der Hilfsbedürftigen bei der Tafel von 1.800 Menschen auf rund 3.700 Menschen. Mehr als doppelt so viele Hilfsbedürftige holen sich also Brot, Kartoffeln und Gemüse ab.

Laut Diakonie suchen viele Geflüchtete aus der Ukraine hier Hilfe. Aber auch Rentner und Menschen mit geringem Einkommen stehen Schlange für Grundnahrungsmittel. Aufgrund der Energiekrise und der steigenden Kosten fürchtet die Diakonie Erlangen, dass künftig noch mehr Menschen auf die Tafel angewiesen sind.

"Die Bezieher von Einkommen der unteren Mittelklasse müssen heute schon zwei Drittel ihres Einkommens für Lebensmittel und Energie aufwenden. Für diese Menschen wird sich bald die Frage stellen, wie sie ihren täglichen Bedarf decken können." Elke Bollmann, Leiterin der Sozialen Dienste der Diakonie Erlangen

Der Ansturm ist von der Erlanger Tafel kaum mehr zu bewältigen. Die Kapazitäten reichen nicht aus. Die Lebensmittel können in diesem Umfang weder abgeholt, gelagert noch ausgegeben werden. Also wurde von der wöchentlichen auf 14-tägige Abholung umgestellt.

Räume und Spender gesucht

Die wöchentliche Lebensmittelmenge der insgesamt drei Tafel-Ausgabestellen sei bereits von 10 auf 13 Tonnen angestiegen, so Elke Bollmann, Leiterin der Sozialen Dienste der Diakonie Erlangen. "Wir rechnen damit, dass ab etwa Ende des Jahres noch mehr benötigt wird." Das sei allerdings nur durch Spenden auffangbar. Bei den Supermärkten in Erlangen und Umgebung werde bereits abgeholt, was möglich sei. Auch die vorhandenen Strukturen der Tafel reichen nicht mehr aus. Also sucht die Tafel im Erlanger Süden neue Räumlichkeiten und Spender, die die Erlanger Tafel finanzieren.