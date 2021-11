Erlanger Stiko-Experte appelliert: 2G dringend notwendig

Die Botschaft ist eindeutig: "Wir müssen beim Impfen mehr Gas geben und überall 2G einführen", sagt Prof. Christian Bogdan. Der Direktor des Mikrobiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) des RKI hält dies für notwendig, damit sich mehr Menschen impfen lassen und die Infektionszahlen reduziert werden. Im BR24 Interview betont er, dass dadurch auch der momentane Unsicherheitsfaktor vermieden würde, dass sich Ungeimpfte unter 3G-Bedingungen exponieren. Denn man könne Ungeimpfte zwar vor einem Zusammentreffen testen, aber das schütze sie nicht vor einer Ansteckung.

2G und höhere Impfquoten wären ein Riesen-Gewinn

Eine Intensivierung der Impfkampagne hält der Experte für ebenso wichtig wie die Reaktivierung der Impfzentren. Aus immunologischer Sicht sei klar, dass alle eine Auffrisch-Impfung benötigen. Die Stiko empfiehlt sie zunächst für diejenigen, die sie am dringendsten brauchen: Ältere und immungeschwächte Menschen sowie Klinik- und Pflegepersonal. Danach sollten aber auch die Jüngeren mit einem Abstand von rund sechs Monaten zur Zweitimpfung einen Booster erhalten. Falls sich die Ungeimpften weiterhin nicht immunisieren lassen würden, so bliebe nur die Strategie: möglichst schnell allen anderen eine Auffrisch-Impfung zu ermöglichen, um die Virus-Weitergabe zu reduzieren.

Geimpfte sind zu unbekümmert

Als Ursachen für die aktuell hohen Corona-Zahlen nennt Prof. Bogdan zum einen die noch zu geringe Impfquote der Bevölkerung, und zum anderen die verfrühten Lockerungen im Sommer. Dadurch sei fälschlicherweise die Botschaft vermittelt worden, dass die Corona-Pandemie vorbei sei. Außerdem seien Lockerungen zu einer Zeit gemacht worden, als die Impfquote noch sehr niedrig war. Mit großer Sorge beobachtet der Mikrobiologe darüber hinaus die Unbekümmertheit einige Geimpfter, die sich in der falschen Sicherheit wiegen, dass ihnen nichts passieren könne. Grundsätzlich sei es richtig, dass die Impfung einen schweren Verlauf einer Erkrankung verhindere, so Bogdan. Doch auch Geimpfte können sich mit dem COVID 19-Virus anstecken und auf andere übertragen.

Alle Impfzentren wieder öffnen

Prof. Christian Bogdan plädiert dafür, bereits geschlossene Impfzentren wieder zu reaktivieren, um eine hohe Impfquote pro Tag zu erreichen. "Wir brauchen eine maximale Kapazität und da muss jeder mitmachen", fordert der Stiko-Experte eindringlich. Bereits gestern hatte RKI-Präsident Lothar Wieler auf einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, es sei bereits 5 nach 12. Dem schließen sich zahlreiche Wissenschaftler und Mediziner in Deutschland an. In Bayern steht die Corona-Ampel bereits auf Rot, denn die Kapazitäten und das Personal auf den Intensivstationen in den bayerischen Krankenhäusern sind am Limit.