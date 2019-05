Erlanger Stadtrat fordert vom Freistaat Geld für die Uni

Die SPD-Stadtratsfraktion sieht den Hochschulstandort Erlangen-Nürnberg in Gefahr. Soweit will der CSU-Fraktionsvorsitzende Jörg Volleth nicht gehen. Aber auch er fordert, "der Freistaat muss nachlegen", in Richtung seiner Parteikollegen Ministerpräsident Söder und Wissenschaftsminister Sibler. Söder hatte bereits 1,5 Milliarden Euro für den Hochschulstandort zugesagt. Diese Finanzierungszusagen müssten nun auch umgesetzt werden, fordert die CSU in Erlangen.

Sibler: Chemie-Neubau „weit oben auf der Agenda“

Vor allem für zwei Projekte werden Gelder benötigt. Einerseits soll die ehemalige Siemens-Zentrale, der sogenannte "Himbeerpalast", für die Geisteswissenschaften umgebaut werden. Andererseits braucht der Fachbereich Chemie einen Neubau. Die alten Gebäude sind baufällig.

Wissenschaftsminister Sibler betonte, der Neubau im Fachbereich Chemie stehe "weit oben auf der Agenda". Die zugesagten 1,5 Milliarden Euro werde der Freistaat "in den kommenden Jahren" investieren.