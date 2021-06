Erlanger schneidert historische Kettenhemden

Vom Laien zum Guru für Kettenhemden

Über die Herstellung von Ringpanzern gibt es fast keine historischen Niederschriften und daher wenig Wissen, wie sie früher hergestellt wurden. Sebastian Völk hat sich viele Originale angesehen und so entstand auch Kontakt zu dem Kunsthistoriker Markus Pilz von der Veste Coburg. Völk konnte durch seine praktische Erfahrung zur Herstellung von Kettenhemden Zusammenhänge ans Licht bringen, die kein Experte bisher so vermutet hat. Davon ist auch Markus Pilz begeistert: "Ganz wenig wissen wir wirklich genau über die Ringpanzer und da sind solche Erfahrungswerte vom praktischen Machen eine ganz spannende Ergänzung, wo man viel lernen kann zur Geschichte und zur Herstellungsgeschichte der Objekte."

An einem Kettenhemd aus dem 16. Jahrhundert in der Waffenausstellung der Coburger Veste entdeckte Völk, dass die Linien nicht als Farbmuster gedacht waren, sondern einfache Nähte sind. Der Mantel wurde in Stücken vorgefertigt und diese aneinandergenäht, so wie auch Völk seine Kettenhemden herstellt. Offenbar wurde an den "Nähten" des Bischofsmantels andere Ringe benutzt, die sich im Laufe der Jahre anders verfärbten als der Rest des Kettenhemdes.

Der Kurator der Ausstellung tauscht sich gern mit dem jungen Erlanger aus "Sebastian Völk ist jemand, der sich hundertprozentig dafür engagiert, viel mit dem Material gearbeitet hat und da kann man schon sagen, dass er sich ein Wissen angeeignet hat, das dem vieler studierter Experten nahekommt", bekräftigt Markus Pilz, Kurator der Historischen Waffenausstellung in der Veste Coburg.