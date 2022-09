Erlanger Polizei zerschlägt Drogendealer-Bande

Es geht um fast eine halbe Tonne Cannabis

Ein 29-Jähriger sitzt bereits seit vergangenem Mai in Untersuchungshaft, weil er mit knapp 500 Kilogramm Cannabis und Kokain im Gesamtwert von einer Million Euro gehandelt haben soll. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Dealer brachte die Polizei auf die Spur seiner vermeintlichen Komplizen. Bei den drei nun gefassten Männern wurden Vermögenswerte in Höhe von etwa 800.000 Euro sichergestellt und Gegenstände gepfändet, so die Polizei.