Erlanger Poetenfest lockt Literaturfans

Rund 90 Schriftstellerinnen und Schriftsteller kommen zwischen Donnerstag und Sonntag nach Erlangen, um aus ihren Werken zu lesen und sich den Fragen des Publikums zu stellen. Wegen der Corona-Pandemie wird es im gesamten Stadtgebiet Veranstaltungsorte geben, so das Kulturamt. Normalerweise treffen sich die Literaturfans im Schlossgarten.

Lesungen, Konzerte und Ausstellungen

Ihr Kommen angekündigt haben in diesem Jahr unter anderem Marcel Beyer, Birgit Birnbacher, Anna Katharina Hahn und Marion Poschmann. "Zäsur 2020 – die Welt im Wandel" heißt die Gesprächsreihe, die sich mit den Folgen des Coronavirus beschäftigt. Bis Sonntag geht es um Themen wie Freiheit, Bürgerrechte, Demokratie und Ausgrenzung. Bei einem der wichtigsten Literaturfestivals im deutschsprachigen Raum stehen neben Lesungen auch Konzerte, Filme und Ausstellungen auf dem Programm.

Viele Orte statt Schlossgarten

Die Lesungen und Gespräche finden unter anderem im Skulpturengarten Heinrich Kirchner am Burgberg, im Innenhof des Stadtmuseums, auf Wiesengrundstücken in den Stadtteilen und auf der Kulturinsel Wöhrmühle sowie im Garten des E-Werks und auf dem Gelände des Open Air-Kinos An der Bleiche statt. Für die Veranstaltungen sind jeweils Eintrittskarten nötig.

Medienpartner ist unter anderem Bayern 2. Am 27.08. wird um 20 Uhr die "Nacht der Poesie" gesendet und am 30.08. "Das Büchermagazin" um 14 Uhr.