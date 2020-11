Erlanger Pfarrer führt Youtube-Dialog mit dem eigenen Gewissen

Ein Redner, eine Drahtpuppe als Gewissen des Redners und ein tragbarer, alter Beichtstuhl aus Holz – das sind die Hauptakteure in den Videoclips der evangelischen Kirche Erlangen. In ihnen führt der Erlanger Pfarrer Hans-Jürgen Luibl Gespräche mit seinem "Gewissen", das ihm im Beichtstuhl gegenübersitzt. Die Orte für die Gespräche wechseln. Mal steht der Beichtstuhl in einer Kirche, ein anderes Mal auf der grünen Wiese, in der Stadt oder am Kanal in Erlangen.

Videos behandeln aktuelle Themen

Die Themen für die Videos sind meistens ein aktuelles Thema, manchmal werden auch gesellschaftlich oder politisch relevante Themen behandelt. So ging es in einem bereits veröffentlichten Film um den Brand des griechischen Flüchtlingslagers in Moria, in einem anderen um die Verdrängung der Gewalt in jedem von uns. Hans-Jürgen Luibl geht es in diesen Videogesprächen nicht um Konfessionen, nicht um eine bestimmte Religion oder gar das Bekenntnis zu einem Glauben. Wichtiger ist ihm, dass sich jeder wieder einmal mit dem eigenen Gewissen auseinandersetzt.

"Gewissen hat gerade keine große Konjunktur, aber dann gibt es Situationen, da merkt man, dass nicht alles in Ordnung ist, und da will ich genauer hinsehen und darüber sprechen." Hans-Jürgen Luibl, Leiter Evangelische Erwachsenenbildung Erlangen

Jede Woche ein neues Gespräch mit dem eigenen Gewissen

Einmal pro Woche finden die Dreharbeiten statt. Hans-Jürgen Luibl steht das erste Mal vor der Kamera. Es ist zwar ganz anders als ein Vortrag oder eine Predigt für ihn, macht ihm aber sichtlich Spaß. Ein Mediengestalter nimmt die Videos auf und bereitet sie für die Veröffentlichung vor. Das Projekt wird von der evangelischen Landeskirche unterstützt. In den kommenden zwei Jahren stellt sie dafür insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung. Geplant ist auch eine wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Erlangen-Nürnberg. Hans-Jürgen Luibl ist auch Professor am Lehrstuhl für christliche Publizistik. Er will mit diesem Projekt herausfinden, wie "ein evangelisches Element eine Stimme sein kann im öffentlichen digitalen Diskurs".

"Wir haben als Gesellschaft, als Kirche, als Gemeinschaft ein Gewissen, und dieses Gemeinschaftsgewissen, das ist es glaube ich wert, wieder einmal dargestellt zu werden,“"Hans-Jürgen Luibl, Leiter evangelische Erwachsenenbildung Erlangen

Youtube als Bühne für Dialoge mit Gewissen

Für die Videobotschaften erschien die Plattform Youtube ideal. Dort kann die Kirche viele Menschen erreichen, die sonst nicht in den Gottesdienst gehen. Die Reaktionen auf die bisher erschienenen Videos belegen das. Viele sind positiv - aber es kommen auch negative Rückmeldungen, erzählt Luibl. Doch mit diesen Auseinandersetzungen sei zu rechnen, wenn man auf Youtube ist, meint der Pfarrer. Um dieses Feedback geht es ihm, denn hier setzt dann der Dialog zwischen Menschen ein. Er will auf jeden Fall weitermachen – zumindest die nächsten zwei Jahre.