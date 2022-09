Erlanger "Jugend forscht"-Gewinner zu Gast bei Kanzler Scholz

Die Siegerinnen, Sieger und Platzierte des 57. Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" haben am Dienstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen. An dem traditionellen Empfang im Berliner Bundeskanzleramt nahmen 56 Jungforscherinnen und Jungforscher teil. Sie alle waren Ende Mai 2022 beim Bundesfinale von Deutschlands bekanntes­tem Nach­wuchs-Wettbewerb erfolgreich.

Erlanger Abiturient holte dritten Platz bei "Jugend forscht"

Unter den Preisträgern befindet sich auch der 18-jährige Mark Oude Elberink. Er hat vor kurzem sein Abitur am Erlanger Ohm-Gymnasium bestanden. Beim Wettbewerb "Jugend forscht" hat er mit seinem Display zur Überwachung der Blutzuckerwerte den dritten Platz in der Kategorie "Arbeitswelt" gewonnen.

Preisverleihung als Kontaktbörse

Das Preisgeld von 1.500 Euro will er in die Zulassung seines Produkts investieren, um es auf den Markt zu bringen. Entsprechende Kontakte hat Mark Oude Elberink bereits geknüpft: Allein dafür war die bereits erfolgte Preisverleihung in Lübeck eine gute Kontaktbörse, berichtet er.