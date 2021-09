Erlanger Innovationstag: Schwangerschaftsvorsorge auf dem Sofa

Erlangen ist ein sogenannter "Gesundheitsknoten" in Bayern, wenn es um künstliche Intelligenz in der Medizin geht. Forscherinnen und Forscher aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität arbeiten Hand in Hand mit Medizinern der Uni-Kliniken und erforschen digitale Lösungen – zum Beispiel in der Schwangerschaftsvorsorge.

Untersuchung auf der Couch erspart den Weg zum Arzt

So sollen werdende Mütter bald schon mit einer App die Herztöne des Fötus aufzeichnen oder mit speziellen tragbaren Sonden Ultraschallbilder erstellen können. Die Messergebnisse werden gespeichert und dann zur Auswertung an gynäkologisches Fachpersonal weitergeleitet.

Das könnte nicht nur den bisherigen Mutterpass ersetzen, in dem Ärzte und Hebammen bislang alle wichtigen Daten rund um die Schwangerschaft eintragen, sondern würde Schwangeren auch den einen oder anderen Weg zum Arzt ersparen. Gängige Vorsorgeuntersuchungen könnten bequem zu Hause auf der Couch erfolgen. Das Bundesministerium für Gesundheit stellt dafür im Rahmen des Projektes SMART Start eine Fördersumme von rund 3,2 Million Euro zur Verfügung.

KI hilft bei Stimmstörungen

Ein weiteres Feld, in dem die Erlanger Forscherinnen und Forscher weltweit führend sind, sind funktionelle Stimmstörungen. Diese treten häufig bei Rauchern oder Menschen, die viel sprechen müssen, auf. Mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera und künstlicher Intelligenz ist es Medizinern und Informatikern gelungen, die Aufnahme der Stimmlippen vieler Patientinnen und Patienten weltweit abzugleichen und auszuwerten. Anhand dieser Daten können Mediziner leichter Diagnosen stellen und entsprechende Therapien einleiten.

Region Erlangen-Nürnberg hat internationales Renommee

Die Region Erlangen-Nürnberg mit ihrem Netzwerk aus Universität, Universitätskliniken sowie mehr als 500 Unternehmen aus der Medizintechnik und Gesundheitsindustrie gilt als Treiber für Innovationen in der digitalen Gesundheitsvorsorge. Der "Weltmarktführer Innovation Day" wird heuer zum zweiten Mal ausgerichtet und gilt als hochkarätige Plattform für künstliche Intelligenz und Innovationen im Gesundheitsbereich. Er findet in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen statt.