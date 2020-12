09.12.2020, 09:27 Uhr

Erlanger Ingenieur Wilfried Siewe frei und in Deutschland

Der wegen angeblicher Rebellion in Kamerun inhaftierte Siemens-Ingenieur Wilfried Siewe ist frei und zurück in Deutschland. Wie sein Unterstützerkreis mitteilte, landete der Diplomingenieur bereits am Montagabend wieder sicher in Deutschland.