Erlanger Ingenieur kommt vorzeitig aus der Haft in Kamerun

Der 43-jährige Erlanger Wilfried Siewe war im vergangenen Jahr wegen angeblicher Teilnahme an einem Gefängnisaufstand zu drei Jahren Haft verurteilt worden. In einem Berufungsverfahren bestätigte ein Gericht in der Hauptstadt Yaoundé den Tatbestand. Im in dieser Woche verkündeten Urteil verkürzte das kamerunische Gericht jedoch nun die Strafe von drei Jahren auf sechzehn Monate. Wilfried Siewe soll im Laufe des Dezembers freigelassen werden, berichtet der Sprecher des Erlanger Unterstützerkreises, José Luis Ortega.

Erleichterung bei Familie und Unterstützerkreis

Siewes Ehefrau und die zwei Kinder seien "sehr glücklich, dass ihr Mann freikommt", erzählt Ortega, der Kontakt zu der in Erlangen lebenden Familie hält. Siewe sitzt seit seiner Verhaftung bei einem Familienurlaub in Kamerun über 14 Monate im Gefängnis. Auch der Erlanger Unterstützerkreis, der für Siewes Freilassung gekämpft hat, zeigt sich erleichtert. José Luis Ortega, der außerdem Betriebsrat bei Siemens in Erlangen ist, erklärte wörtlich:

"Wir sind sehr glücklich, dass er endlich zurück nachhause kommt. Wir hoffen, dass er wieder sein normales Leben in Erlangen aufnehmen und diese harte Zeit hinter sich lassen kann. Wir sind sehr froh, dass wir ihn wieder in Erlangen haben, wo er ein sehr engagierter Mensch ist für die Integration der Kameruner in Erlangen." José Luis Ortega vom Erlanger Unterstützerkreis