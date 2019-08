Erlanger in Kamerun verurteilt: Frau appelliert an Außenminister

Ihrem Mann werde Unrecht angetan, er sei Opfer einer Verhaftungswelle in seinem Geburtsland Kamerun geworden, wird die Ehefrau von Siewe vom Verein change.org zitiert. Der Verein hat eine Online-Petition zur Freilassung des Siemens-Ingenieurs gestartet, der seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt. Dessen Ehefrau Layoko Siewe habe die Nachricht von der Verurteilung am Geburtstags ihres Kindes erhalten. Dies sei die denkbar schlechteste Nachricht, die man an so einem Tag bekommen könnte, sagte sie.

"Holen Sie meinen Mann zurück!"

In ihrer Stellungnahme bittet sie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) um Hilfe. "Holen Sie Wilfried nach Deutschland!", appelliert sie an den Politiker. Es könne nicht sein, dass ein deutscher Staatsbürger willkürlich verhaftet und dass er unschuldig verurteilt werde. Das Auswärtige Amt teilte bislang lediglich mit, dass der Fall bekannt sei und man mit den Behörden in Kamerun in Kontakt stehe. Die Deutsche Botschaft betreue den Betroffenen konsularisch.

Familienurlaub in Kamerun

Laut Aussagen der Ehefrau sei ihr Mann vor mehr als einem halben Jahr am letzten Tag des gemeinsamen Familienurlaubs mit den beiden Kindern in Kamerun festgenommen worden. Ihr Mann habe Bücher gekauft, Verwandte besucht und einige Fotos mit seinem Handy gemacht. Dies sei der Grund für seine Verhaftung gewesen. Verurteilt wurde Wilfried Siewe laut den Aussagen seiner Frau, weil ihm vorgeworfen wurde, an Unruhen im Gefängnis beteiligt gewesen zu sein. Diese Vorwürfe seien haltlos, sagte Layoko Siewe.

Demonstration für Freilassung

Am kommenden Freitag findet um 12.00 Uhr eine Demonstration vor dem Erlanger Rathaus für die Freilassung von Wilfried Siewe statt. Mit der bereits genehmigten Aktion, wollen seine Familie und seine Unterstützer auf die seit sechs Monaten andauernde Inhaftierung des Erlangers in seinem Geburtsland Kamerun aufmerksam machen.