Erlanger "Hupfla" soll Gedenkstätte werden

Obwohl das fast 150 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist es im Weg. Die Max-Planck-Gesellschaft möchte dort ein neues Gebäude errichten. Dazu müsste ein Teil der denkmalgeschützten "Hupfla" abgerissen werden.

Entscheidung für die Wissenschaft und gegen den Denkmalschutz

In einem geplanten Zentrum für Physik und Medizin soll internationale Spitzenforschung betrieben werden. Ein anderer Standort als hier sei in Erlangen nicht möglich, so die Max-Planck-Gesellschaft. Am Parkplatz rollen die Bagger schon, der Abriss soll bald beginnen. Denn der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) hat sich für die Wissenschaft und gegen den Denkmalschutz entschieden. Er stimmte dem teilweisen Abbruch zu – obwohl das Landesamt für Denkmalschutz dagegen war. Laut Janik hat die Stadt zwischen diesen beiden Interessen abgewogen und am Schluss gesagt: "Für uns überwiegt an der Stelle das öffentliche Interesse, eine wissenschaftliche Einrichtung voranzubringen, vor dem öffentlichen Interesse Denkmalschutz."

Dokumentationszentrum soll im "Hupfla" entstehen

Werner Lutz will, dass in dem Gebäudeteil der "Hupfla", der stehenbleiben wird, ein Dokumentationszentrum entsteht. Denn während der Nazi-Zeit wurden mehr als 2.000 psychisch kranke Menschen hier Opfer des NS-Rassenwahns. Es gebe bereits weitreichende Vorstellungen für eine Zusammenarbeit mit der Universität: "Dass es ein Lernort wird, ein Begegnungsort und natürlich auch ein musealer Teil, wo die Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen dargestellt wird", sagt Lutz.

Planungen für Erlanger Gedenkstätte laufen bereits

Die Chance dafür stehen gut. Das hat die Bürgerinitiative erreicht. Anders als zuvor geplant, soll lediglich ein Teil der "Hupfla" abgerissen werden. Im verbliebenen Gebäude soll die Gedenkstätte eingerichtet werden. Die Planungen dafür laufen bereits.