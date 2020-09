"Erlanger Herbst" abgesagt: Stadt plant Sonderprogramm

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet der für den 18. Oktober geplante "Erlanger Herbst" und der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag nicht statt. Das teilt der City-Management Erlangen e.V. mit.

Stadt Erlangen plant Sonderprogramm "erlangenERleben"

Dennoch soll es ab Oktober anderweitige Aktionen für Erlanger Geschäfte geben. Sie sollen in das von der Stadt Erlangen finanzierte 5-Punkte-Sonderprogramm "erlangenERleben" eingebunden werden. Das Programm wurde zur Stärkung Erlanger Gewerbetreibender ins Leben gerufen.

"Stadtgeschenk-Gutschein" soll Konsumverhalten ankurbeln

Zum Beispiel wird ab dem 1. Oktober ein "Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen" eingeführt, den die Stadt zu 50 Prozent finanziert. So sind beispielsweise 20 Euro-Gutscheine durch die städtische Förderung für Bürgerinnen und Bürger für die Hälfte, also 10 Euro, erhältlich. Auf diese Weise soll das Konsumverhalten in Erlangen angekurbelt werden.

Unterstützung für Gastronomie und Einzelhandel

Der Gutschein kann im Einzelhandel, aber auch bei Dienstleistern und in der Gastronomie in Erlangen eingelöst werden. Alle Infos dazu und zu weiteren Maßnahmen aus dem 5-Punkte-Sonderprogramm finden Interessierte auf der Webseite der Stadt Erlangen. Die Stadt investiert insgesamt 345.000 Euro in das Programm.