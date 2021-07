Erlanger Helmholtz-Institut für Erneuerbare Energien eingeweiht

In Erlangen ist ein neues Gebäude für Spitzenforschung eingeweiht worden: das Helmholtz-Institut für Erneuerbare Energien. Mit dabei war auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Das neue insgesamt 3.200 Quadratmeter große Gebäude ist nun der Hauptsitz des Helmholtz-Instituts Erlangen (HI ERN) und eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich.

Werkstatt für die Zukunft

Die gesamten 35,5 Millionen Euro für das neue Forschungsgebäude, die Erschließung sowie die Ausstattung mit Großgeräten hat der Freistaat Bayern finanziert. Am Institut gibt es derzeit insgesamt 13 Forschungsteams um sieben Professuren. Rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie rund 25 Studierende widmen sich vor allem den Bereichen innovativer Wasserstoff- und Solartechnik. Ihr Ziel sei es, die Energieversorgung künftiger Generationen klimafreundlich, nachhaltig und bezahlbar zu gestalten, so das Institut. Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft betonte, dass mit dem Neubau in Erlangen eine wichtige Werkstatt für die Zukunft eröffnet habe: "Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen werden hier zusammenarbeiten, um Lösungen für die Energieversorgung von morgen zu finden. Der enorme internationale Erfolg des jungen Instituts zeigt, dass den Teams dabei immer wieder neue, kreative Forschungsansätze gelingen."

Das Setzen auf innovative Technologien mache das HI ERN auch zu einem attraktiven Partner für die Wirtschaft, so der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft weiter.

Innovative Photovoltaik- und Wasserstoff-Forschung

Zukünftige Aufgabenfelder sind unter anderem, die bisherigen Studien zur Elektrokatalyse und zur elektrochemischen Verfahrenstechnik enger mit der chemischen Reaktionstechnik zu verzahnen. Auch sollen die Bereiche Photovoltaik und Wasserstofftechnologien näher zusammengebracht werden. Als Beispiel nennt das Institut künstliche Intelligenz, die dazu beitragen könne, bessere Materialien für Photovoltaik-Systeme zu identifizieren. Zudem sollen Prozesse in Materialien, die in Brennstoffzellen, Solarzellen oder Batterien genutzt werden, genauer analysiert werden, etwa mit der Röntgenspektroskopie.

Kooperation der Spitzenforschung

Beim HI ERN kooperieren das Forschungszentrum Jülich, des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB) und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Ziel sei es die Material-, Energie- und Prozessforschung der Partnerinstitutionen eng zu verknüpfen. Der interdisziplinäre Ansatz spiegelt sich auch in der Konzeption des Gebäudes wieder, wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger beim Festakt feststellte. Seiner Meinung nach, laden die flexiblen Laborzonen, die Innenarchitektur und auch der grüne Innenhof zu disziplinübergreifendem Arbeiten ein und förderten die Kommunikation unter den Wissenschaftlern und Forschern. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk könne es, pünktlich zum 200. Geburtstag des Universalgelehrten Hermann von Helmholtz nicht geben:

" Spitzenforschung bekommt Spitzenarchitektur. Das nachhaltige Gebäude schafft beste Arbeitsbedingungen und hochwertige Arbeitsplätze." Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Bayerischer Wirtschaftsminister

Der Spatenstich für den Neubau war schon 2017. Damals war mit einer Eröffnung des Forschungsgebäudes im Jahr 2019 gerechnet worden. Nach nun vier Jahren konnte das hochmoderne Gebäude offiziell seinem Zweck übergeben werden.