Erlanger Grundschüler rappen fürs Klima

Jede und jeder einzelne kann etwas für den Klimaschutz tun. Das finden jedenfalls Viertklässler der Pestalozzischule in Erlangen. Ein Jahr lang hat sich die Ganztagesklasse 4a mit den Themen Umwelt und Klimaschutz beschäftigt. Daraus ist ein langfristiges und alle Fächer übergreifendes Projekt entstanden, das Alle an der Schule und auch Zuhause begeistert: Sie haben ihr Wissen in einen Rap gepackt und den Song "Klimaheld*innen" genannt.

Ein unvergessliches Projekt

Diesen Rap haben sie selbst getextet und zusammen mit ihrem Musiklehrer und Profi-Musiker Niklas Mester komponiert, dafür wochenlang Text gelernt und geübt. Am Ende ging es sogar in ein professionelles Tonstudio, um den Song einzusingen und aufzunehmen. Davon haben sich dann gleich noch einen kleinen Film gemacht. Die Musik und das Video sind ab sofort im Internet abrufbar. Für die Kids und ihre Schule ein unvergessliches Projekt. Viele von ihnen hatten vorher noch nie selbst Musik gemacht und mussten bei den Aufnahmen über ihren eigenen Schatten springen. Doch jetzt sind sie selbst begeistert von dem Ergebnis.

Rap in elf Sprachen

Und weil viele der Schülerinnen und Schüler der Erlanger Pestalozzischule einen Migrationshintergrund aufweisen, haben sie ihre Gedanken und Forderungen zu Umwelt- und Klimaschutz außer auf Deutsch in weiteren elf Sprachen gerappt: Französische, Russisch, Kurdisch, Arabisch , Bosnisch, Armenisch, Chinesisch, Indisch, Äthiopisch, Kroatisch und Polnisch.

"Wie lange dauerts noch bis hier was passiert?"

Das alles in Reimform zu bringen, das sei die größte Herausforderung gewesen, so Musiklehrer und Profi-Musiker Niklas Mester. Aber sie haben Ausdauer bewiesen und einen souveränen Umgang mit der Sprache. "Wie lange dauerts noch bis hier was passiert?" rappen die Zehn- und Elfjährigen voller Inbrunst und mit viel Rhythmus in dem Video. Und weiter: "Wir stecken viel Geld in unsere Welt – doch für das Klima, brauchen wir einen Held. Außer Auto zu fahren - lieber Fahrrad fahren, lass das Flugzeug stehn und nimm lieber die Bahn!"

Rappen ist leichter als Deutschunterricht

Mulitkulturell werde an dieser Schule gelebt, bestätigt Jugendsozialarbeiter Dietmar Felten. „Für die Kinder ist das Medium Rap total gut, um Sprache zu lernen. Da müssen sie deutlich sprechen. Im Musikkontext sowas einzuschleifen ist viel leichter als im Deutschunterricht.“

Ein Projekt mit sehr vielen Aspekten, das nicht nur Sprache und Musikalität fördere, sondern auch Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl stärke und das Umweltbewusstsein der Kindern beeinflusst habe, freut sich die Schuldirektorin Carmen Vogt.

Der nächste Rap ist schon in Planung

Inzwischen geben sie schon Autogramme. An der Pestalozzi-Schule in Erlangen sind alle stolz auf die jungen Rapperinnen und Rapper! - Das nächste Projekt dieser Art an der Schule ist schon in Planung.