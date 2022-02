Erlanger Gastronom hofft auf das Ende der Sperrstunde

So traurige Zeiten habe er in seiner ganzen Laufbahn als Gastronom noch nicht erlebt, sagt Frank Kawretzke. Seit 1990 ist er Inhaber der Kneipe "Bogarts" mitten in Erlangen gleich neben dem Manhattan-Kino. Nach dem Film-Erlebnis kommen viele Gäste rüber, Studenten tummeln sich vor dem Clubbesuch, ab 22 Uhr geht es hier normalerweise erst so richtig los. Doch seit dem 24. November 2021 gilt in Bayern eine Sperrstunde von 22 bis 5 Uhr morgens. Jetzt hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Ende dieser Regel angekündigt.

Gastronom: "Überfällig - die Leute haben keine Lust mehr!"

Söders Ankündigung kam für Frank Kawretzke und seine Mitarbeiter sehr überraschend. Sie hatten nicht damit gerechnet, freuen sich aber sehr. "Da haben wir schon lange drauf gewartet. Es ist aber auch überfällig, die Leute haben keine Lust mehr, haben einfach keine Lust mehr," sagt Kawretzke. Seine Kneipe lebt vom Nachtgeschäft, ohne das fehlten ihm rund zwei Drittel der Gäste.

Cordon bleu statt Cocktails

Normalerweise verdienen sie vor allem mit Getränken ihr Geld. Doch die gehen eher nachts über den Tresen. Um den Umsatzverlust tagsüber wenigstens etwas auszugleichen, bietet das Bogarts jetzt mehr Essen an. Dafür brauchen sie aber nur rund die Hälfte des Personals. Deshalb warten vor allem auch seine Mitarbeiter dringend auf die Lockerungen, erzählt der Gastronom. Die Sperrstunde von 22 Uhr soll nun ganz gekippt werden, lautet die Ankündigung der Staatsregierung.

"Wird wild" - die Leute wollen feiern gehen

Sobald er wieder länger aufmachen darf, werden die Leute kommen, ist sich Frank Kawretzke sicher. Vergangenes Jahr im Mai, als der Lockdown für die Bars und Kneipen endlich beendet war, seien sie geradezu überrannt worden. Die Einschränkungen durch die Abstands- und Hygieneregeln werden allerdings bis auf weiteres in Kraft bleiben. Auch wird für die Gastronomie weiterhin die 2G-Plus-Regelung gelten. Eine große Faschingsparty, wie sonst immer am Faschingsdienstag, mit mehreren hundert Gästen, wird es also auch in diesem Jahr im "Bogarts" nicht geben. Trotzdem freut sich der Gastronom auf die Lockerungen: "Wenn die Sperrstunde aufgehoben wird, wird's wild. Die Leute sind sehr heiß darauf, wieder loszugehen und zu feiern."