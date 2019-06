Erlanger Fun-Metal-Band J.B.O feiert 30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren haben J.B.O. ganz klein beim Newcomer-Festival im Erlanger E-Werk angefangen. "letztendlich war der erste J.B.O.-Auftritt eigentlich so eine Art Musik-Kabarett. Es kannte noch keiner die Songs und es wusste noch keiner, was wir da so spielen", verriet Sänger und Gitarrist Vito. Inzwischen ist J.B.O. ein fester Begriff in der Metal-Szene: Die Band spielt riesige Festivals wie Rock am Ring oder Wacken und landet mit ihren Alben regelmäßig in den Charts.

J.B.O.-Festival in der Fränkischen Schweiz

J.B.O. feiern übrigens ihren 30. Geburtstag auch auf der Bühne: Und zwar am 28. und 29. Juni auf dem Sportgelände der DJK Weingarts in der Fränkischen Schweiz. Zu dem zweitägigen Festival haben sich Weggefährten aus Erlangen und befreundete Bands wie "Hämatom", "Feuerschwanz" oder "Kissin' Dynamite" eingeladen.