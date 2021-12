Erlanger Forschung: Boostern bald via Mundspray?

Die Pandemie geht allen auf die Nerven, auch Professor Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts des Uni-Klinikums Erlangen. Aber jammern hilft wohl nicht viel, meint er, und deshalb wurden die neuesten Erkenntnisse der Forschenden des Uni-Klinikums Erlangen vorgestellt, damit die Pandemie bald schnell überwunden werden kann.

Corona-Infektion besser geimpft durchmachen

Professor Überla ist Studienleiter einer bayernweiten Untersuchung, in der bei rund 300 geimpften und ungeimpften Teilnehmenden der Verlauf einer Corona-Infektion untersucht wurde. Das Ergebnis: Bei den Geimpften, die sich trotzdem infiziert hatten — also eine Durchbruchsinfektion stattgefunden hatte — waren die Symptome milder als bei den ungeimpften Teilnehmenden. Außerdem waren die Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus deutlich höher als bei den ungeimpften Teilnehmenden. Es sei eindeutig besser, die Infektion geimpft durchzumachen, als ungeimpft, so Professor Überla.

Erste Ergebnisse von Impfnebenwirkungen

Susann Hueber vom Allgemeinmedizinischen Institut des Uni-Klinikums untersucht zusammen mit ihrem Team Nebenwirkungen von Impfungen — also auch nach einer Impfung gegen Covid-19. Das Ganze geschieht im Rahmen der CoVako-Studie (Corona-Vakzin-Konsortium), die sich an alle geimpften Menschen in Bayern richtet und vom Freistaat Bayern unterstützt wird.

Ein Fokus liegt dabei auf der Untersuchung von Kreuzimpfungen gegen Covid-19 mit zwei unterschiedlichen Impfstoffen. So wurden zwei Gruppen untersucht. Die einen hatten zwei Mal denselben Impfstoff erhalten (AstraZeneca), die anderen hatten unterschiedliche Impfstoffe bekommen (AstraZeneca und mRNA, z.B. Biontech/Pfizer).

Jeder kann Impfnebenwirkungen melden

Bei denjenigen, die unterschiedliche Impfstoffe erhalten hatten, meldeten sich zwei Wochen nach der zweiten Impfung mehr Menschen mit einer Impfreaktion, als bei der Gruppe, die zwei Mal den gleichen Impfstoff erhalten hatte. Rund 9.000 Teilnehmende hatten dazu Fragen beantwortet, die bei der Zwischenauswertung berücksichtigt wurden, so Hueber. Die Studie läuft seit dem Frühjahr 2021 und soll im kommenden Frühjahr (2022) abgeschlossen sein. Dann könnten auch validere Informationen bekanntgegeben werden, so Hueber. Auf der Website www.covako.org kann jeder mitmachen, der geimpft ist.

Geld vom Bund für die Forschung

Vielversprechend auch die Entdeckung von Ärztin Bettina Hohberger (Augenklinik des Uni-Klinikums Erlangen) und ihrem Team: Sie hatten durch Zufall entdeckt, dass ein Herzmedikament dabei hilft, die Symptome von Long Covid zu mildern. Das Bundesforschungsministerium will im kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit weitere Studien an Probanden mit dem Medikament durchgeführt werden können. Hohberger glaubt, dass es realistisch sei, bis zum Herbst kommenden Jahres weitere Ergebnisse zu liefern, die dann dazu führen können, dass das Medikament (BC007) bald auch eine Zulassung erhält.

Schnellere Diagnosen

Die Augenärztin stellte außerdem das Projekt „disCOVer“ (Diagnosis-Covid-Erlangen) vor, das am ersten Dezember gestartet ist. Ziel des Projekts sei es, Patienten mit Long Covid schneller diagnostizieren zu können. Diese würden bisher erst viele Arztbesuche über sich ergehen lassen müssen, bis die Diagnose Long Covid gestellt werden würde. Hohberger will zusammen mit weiteren Kollegen eine klinische Leitlinie aufbauen, die bestimmte Verfahren mit einbezieht, damit die Diagnose Long Covid schneller gestellt werden kann.

Booster-Impfung mit Mundspray?

Professor Klaus Überla stellte zudem eine Methode vor, mit der vielleicht in Zukunft Booster-Impfungen durchgeführt werden könnten. Mit Hilfe einer Art Mundspray soll ein Vektorimpfstoff direkt auf die Schleimhäute im Mund gesprüht werden. Der virale Vektorimpfstoff habe die Eigenschaft, die Schleimhaut zu überwinden, was mit mRNA-Impfstoffen nicht möglich sei. Unterhalb der Schleimhaut sei das Immunsystem sehr stark präsent, so Überla. Das sei auch der Weg, über den viele Mikroorganismen wie auch das Coronavirus in den Körper eindringen. Ziel sei es, mit dieser Methode an dieser Stelle eine Immunantwort auszulösen, so dass das Coronaviurs dem Körper nicht mehr schaden kann. Voraussetzung sei aber, dass die Menschen zuvor mit einem mRNA- Impfstoff immunisiert worden seien, so der Professor. Bisher gab es noch keine Versuche mit der Spray-Impfung bei Menschen, dies soll aber bald im Rahmen einer klinischen Studie durchgeführt werden.