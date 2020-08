Erlanger Forscher: Trumps Einschätzung zu Blutplasma voreilig

Schon im April sind mehr als 200 Spender dem Aufruf der Erlanger Uniklinik gefolgt, Blutplasma zur Corona-Bekämpfung abzugeben. Denn das Team um Transfusionsmediziner Professor Holger Hackstein benötigt Blutplasma von Spendern, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Und deren Organismus ausreichend Antikörper produzierte. Dann können damit Patienten mit schweren Corona-Verläufen behandelt werden.

Plasmaspenden von geheilten Patienten

"Wir sind aktuell auf dem Stand, dass wir im Rahmen von Heilversuchen dieses Immunplasma bei einzelnen Patienten zur Therapie bereits eingesetzt haben", erklärt Transfusionsmediziner Hackstein. Zehn Patienten konnte so schon geholfen werden – mit nachweisbarem Erfolg. Doch die Wirksamkeit der Therapie muss noch in weiteren Studien belegt werden. Das sieht übrigens auch der Chef der Medikamentenaufsicht FDA in den USA so. Klinische Studien seien noch nicht abgeschlossen, erklärte Stephan Hahn auf Nachfrage.

Trumps Aussage sein Wahlkampf

Einen Durchbruch, wie ihn Präsident Trump in den USA verkündet, den haben die Forscher bisher weder in Europa noch in den USA erzielt. "Ich denke nicht, dass Amerika da weiter ist. Ich denke, dass das einfach ein Zeichen während des Wahlkampfes in den USA ist. Wir können wirklich sagen, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten in den USA und Europa nicht unterscheiden", meint Professor Holger Hackstein.

Medikamente für die breite Masse wohl erst im kommenden Jahr

Die Blutplasmatherapie kann aber eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Corona sein – beschränkt auf bestimmte Patientengruppen. Zudem arbeiten Wissenschaftler an einem Medikament, das aus der Blutplasma-Forschung hervorgeht, ein sogenanntes Immunglobulin-Präparat, bei dem die Antikörper der Immunplasmen für ein neues Arzneimittel aufbereitet werden. Doch auch das ist wohl nicht vor dem nächsten Jahr breit einsetzbar.

RKI: Lohnender Ansatz in Erlangen

Das Uniklinikum Erlangen ist nach eigenen Angaben eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die für die Herstellung von therapeutischem Plasma von schwer erkrankten Covid-19-Patienten eine behördliche Genehmigung erhalten hat. Professor Dr. Lothar Weiler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), bezeichnete das Verfahren der Erlanger Forscher als "einen der lohnenswertesten Ansätze". Es sei zwar noch Forschung vor allem zu möglichen Nebenwirkungen nötig. Den Ansatz selbst bezeichnete er als "sehr vielversprechend".

USA lassen Blutplasma-Therapie gegen Corona zu

Die USA erlauben künftig die Behandlung von Corona-Patienten mit dem Blutplasma von Genesenen. Dabei bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet haben. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte auf Anweisung von Präsident Trump eine Dringlichkeitserlaubnis. Trump sprach von einer mächtigen Therapie, deren Zugang nun erleichtert werde.