Erlanger Forscher hoffen vergebens - kein Zukunftspreis

Für die Entwicklung eines Medikaments bekommen Wissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen den Deutschen Zukunftspreis 2018. Steinmeier übergab die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung für Technik und Innovation am Mittwochabend in Berlin. Die Preisträger um die Wuppertaler Chemikerin Helga Rübsamen-Schaeff haben laut Angaben "das weltweit erste und bislang einzige" Präparat entwickelt, das bei Knochenmarktransplantationen vor einem bestimmten Virus schützen soll. Es habe das Potenzial, die Behandlung weiterer Patientengruppen "zu revolutionieren", hieß es. Die Gewinner setzten sich gegen Teams aus Baden-Württemberg und Erlangen durch, die für Entwicklungen in den Feldern Maschinenbau und Energie nominiert waren.

Erlanger Forscher: Entscheidende Vorteile

Mit ihrer Erfindung wollen die Erlanger Forscher die Energiewirtschaft revolutionieren. Sie haben es geschafft, Wasserstoff in flüssigem Öl zu speichern. Der große Vorteil: Die Substanz ist ungiftig, leicht zu transportieren und schwer entflammbar - entscheidende Vorteile zum hochentzündlichen gasförmigen Wasserstoff.