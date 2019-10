Erlanger Bahnhof stundenlang gesperrt

Wegen eines Notarzeinsatzes musste die Polizei den Erlanger Bahnhof am Samstag um etwa 7.10 Uhr vollständig sperren. Züge aus Richtung Bamberg endeten vorzeitig in Forchheim. Aus Richtung Nürnberg kommende Züge wurden am Hauptbahnhof Nürnberg zurückgehalten und warteten vorerst die Sperrung ab. Die Deutsche Bahn richtete für den Regionalverkehr zwischen Fürth und Forchheim einen Schienenersatzverkehr ein, der Fernverkehr wurde umgeleitet.

Sperrung aufgehoben

Nach rund drei Stunden wurde die Sperrung des Bahnhofs Erlangen wieder aufgehoben. S-Bahnen der Linie S1 fuhren ebenfalls wieder. Es musste allerdings weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden.