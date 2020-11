Erlanger Aktionstag: Online gegen Depressionen

Das Erlanger Bündnis gegen Depression veranstaltet den diesjährigen Aktionstag online über einen Youtube-Kanal - eine Präsenzveranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Ab 10 Uhr können sich am Samstag (14.11.20) Interessierte in die Online-Veranstaltung einwählen. Verschiedene Videos von Experten stehen bereit. Zudem sollen Referenten via Live-Stream für Fragen zur Verfügung stehen.

Vielfältiges Programm für Betroffene

Bei dem Aktionstag gibt es beispielweise Informationsveranstaltungen darüber, wie Depressionen erkannt und behandelt werden können. Auch Apps, die eine Behandlung unterstützen sollen, werden vorgestellt. Dazu referiert Prof. Dr. Matthias Berkling vom Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie der Friedrich-Alexander-Universität.

Auch die Problematik der Einsamkeit von Depressionserkrankten und mögliche Lösungsansätze werden thematisiert und diskutiert. Zwei Mitmach-Videos sollen darüber hinaus anregen, selbst aktiv zu werden. Angeboten werden Übungen, die zeigen, welchen Einfluss die Körperhaltung auf die Stimmung hat – und wer sich traut, kann die Wirkung von Zumba-Rhythmen an sich selbst testen.

Video-Kanal soll nach Aktionstag behalten werden

Das Erlanger Bündnis gegen Depression will den Youtube-Kanal, über den das Programm läuft, auch nach dem Aktionstag aufrecht erhalten und so dauerhaft die Hilfen und Ideen zugänglich machen. Das Angebot kann von Zuhause aus und anonym genutzt werden. Die Organisatoren des Aktionstages wollen die Bevölkerung über Depressionen informieren, das Wissen erweitern und Depressiven ein Hilfsangebot aufzeigen.

Laut dem Bündnis gegen Depression ist das Wissen um die Erkrankung gerade in der aktuellen Lage wichtig. Die Corona-Pandemie erschwert vielen Depressiven das Leben, niedrigschwellige Hilfsangebote sind demnach Mangelware.

15 Jahre Arbeit zum Thema Depression

Das Erlanger Bündnis gegen Depression gibt es seit mehr als 15 Jahren. Es ist ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Erlanger Institutionen. Darunter sind die Caritas, das Universitätsklinikum, die Selbsthilfekontaktstelle Kiss oder auch der Verein Dreycedern e.V., der die Organisation unter sich hat. Dreycedern nennt sich "Haus der Gesundheit" und hat sich auf die Problematik von Depression im Alter spezialisiert.

Alle Organisationen des Bündnisses wollen ihre Angebote vernetzen und Multiplikatoren schulen. Das Erlanger Bündnis gegen Depression gehört zum Dachverband des "Deutschen Bündnis gegen Depression" und der "Stiftung deutsche Depressionshilfe".

Depression – eine Volkskrankheit

Insbesondere Frauen sind von Depressionen betroffen, so die "Stiftung Deutsche Depressionshilfe". Demnach leiden 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer an Depressionen. Im Lauf eines Jahres sind 5,3 Millionen Menschen von der Erkrankung betroffen.

Neben der gedrückten Grundstimmung, die jegliche Freude ausblendet, gehört häufig eine ausgeprägte Antriebsschwäche zum Krankheitsbild. Auch Schlafstörungen, Appetitmangel und Ängste können Teil der Erkrankung sein. Bei schweren Depressionen kommen Suizidgedanken dazu. Laut Statistischem Bundesamt nahmen sich 2018 in Deutschland fast 9.400 Menschen das Leben. Rechnerisch sind das über 25 Menschen pro Tag.