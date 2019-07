Erlangens OB fordert EU-Lösung bei der Seenotrettung

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik, SPD, fordert endlich eine Europäische Lösung für die Seenotrettung im Mittelmeer und schlägt vor, auch Einsatzkräfte aus der Marine dafür zu mobilisieren.

"Aus meiner Sicht können wir als europäische Gesellschaft diesem würdelosen Treiben nicht mehr länger zuschauen." Florian Janik

Bündnis "Sicher Hafen"

Erlangen gehört zum Bündnis "Sicherer Hafen" von Kommunen in Deutschland, die Flüchtlinge aufnehmen würden. "Natürlich gibt es auch Menschen in Erlangen, die davon nicht begeistert sind, aber aus meiner Sicht geht es da um eine sehr grundlegende Frage von Menschlichkeit", so Florian Janik.

Werte unabhängig von Rahmenbedingungen

Janik betont, dass Werte unabhängig von allen Rahmenbedingungen seien und sagt: "Wenn Menschen in Not sind, dann helfen wir ihnen." Bisher konnte die Stadt noch keine Flüchtlinge aufnehmen, ist dazu aber bereit. Auf Kritik an der Seenotrettung durch private Organisationen sagt Erlangens Oberbürgermeister: "Man geht dieses Risiko ein, weil man weiß, dass das Leben dort, wo man herkommt, nicht mehr lebenswert ist."