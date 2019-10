Erlangen will Modell-Klimastadt werden

Damit Erlangen zur Klimaschutz-Modellstadt werden kann, dürfen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung künftig bei Dienstreisen keine Kurzstreckenflüge unternehmen. Auf dem Rathausgebäude sollen mehr Photovoltaikanlagen installiert werden und in der Kantine verstärkt regionale und Bio-Gerichte angeboten werden.

Investitionen in Fahrrad-Infrastruktur

Janiks Worten zufolge soll das CO2-Einsparpaket auch Signalwirkung für Erlangens Bevölkerung haben: So sollen etwa ab kommendem Januar alleine zwei Millionen Euro in den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur investiert werden. Vor allem mehr Abstellbügel würden dringend im gesamten Stadtgebiet benötigt, so der Bürgermeister. Außerdem will er die geplante Fahrpreiserhöhung für Bus und Bahn aussetzen, damit mehr Erlanger und Pendler vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen.

Drei Millionen Euro Kosten

Die Stadt beabsichtigt rund drei Millionen Euro für das Klimaschutzpaket auszugeben. Es muss allerdings noch vom Stadtrat verabschiedet werden. Unterdessen hat der Erlanger Oberbürgermeister das Bundesverkehrsministerium und den Bayerischen Ministerpräsidenten schriftlich um Unterstützung bei dem Vorhaben gebeten.