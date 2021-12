Erlangen will Fahrräder an bedürftige Kinder verteilen

Die Stadt Erlangen will künftig jedem bedürftigen Kind ein Fahrrad zur Verfügung stellen. Die Räder sollen an Kinder abgegeben werden, die den sogenannten Erlangen-Pass haben. Mit diesem können bedürftige Menschen, die zum Beispiel Hartz IV oder Wohngeld erhalten, viele Angebote der Stadt vergünstigt oder gratis nutzen. Ziel der Aktion ist neben der Hilfe für Bedürftige auch, die Mobilitätswende voranzutreiben und das Klima zu schützen, teilte die Stadt mit.

Fahrrad-Spenden dringend benötigt

Für die Fahrrad-Aktion ruft Sozialreferent Dieter Rosner (SPD) zur Spenden auf. Wer ein Kinder- oder Jugendfahrrad hat, das nicht mehr gebraucht wird, könne das bei der Beschäftigungsgesellschaft GGFA in der Alfred-Wegener-Straße 11 abgeben. Dort werden die gespendeten Fahrräder dann verkehrssicher hergerichtet.

Helm und Schloss gibt es dazu

Die GGFA unterstützt unter anderem Langzeitarbeitslose in einer Fahrradwerkstatt dabei, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Räder werden anschließend gegen eine Pauschale von 20 Euro an die Erlangen-Pass-Inhaber abgegeben. Die Kinder bekommen zusätzlich zum Fahrrad noch einen neuen Helm und ein neues Schloss. Die Ausgabe der Fahrräder erfolgt voraussichtlich ab Ende April nächsten Jahres, teilte die Stadt Erlangen mit.