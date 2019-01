24.01.2019, 09:50 Uhr

Erlangen: Wie das Handballfieber die Zuschauer packt

Handball-WM in Köln, die Partie Deutschland gegen Spanien. In Köln konnten die Jungs von Bundestrainer Christian Prokop befreit aufspielen. Wie sie die Zuschauer begeistern, davon überzeugte sich Sophia Ruhstorfer beim Public Viewing in Erlangen.