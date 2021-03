Erlangen: Roboter hilft bei Operationen an der Wirbelsäule

Eine Operation an der Wirbelsäule erfordert viel Erfahrung und gilt als komplex. Im Erlanger Waldkrankenhaus werden die Mediziner von nun an durch ein Roboter-Assistenzsystem unterstützt. Das System des Herstellers Medtronic soll für größtmögliche Präzision und kürzere und somit schonendere Eingriffe sorgen, teilt die Geschäftsführung des Malteser Waldkrankenhauses mit.

Erlangen: Exakteres Operieren dank Roboter

Operative Eingriffe könnten durch eine 3-D-Therapieplanung besser vorbereitet und an die individuellen Voraussetzungen der Patienten angepasst werden. Für Patientinnen und Patienten erhöhe das die Sicherheit und sorge für ein "exakteres Operieren, sichere Schonung der Gefäßnervenbündel und reduzierter Blutverlust", heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Das wiederum könne demnach zu weniger Schmerzen führen und soll die Wiedereingliederung in den Alltag beschleunigen.

Roboter ersetzt Ärzte nicht

Trotz der extrem hohen Präzision und Sicherheit des OP-Roboters wird die eigentliche chirurgische Arbeit, also das Schneiden, Bohren und Schrauben, aber weiterhin durch die Ärzte durchgeführt. "Der Roboter wird unsere tägliche chirurgische Arbeit qualitativ verbessern, uns aber nicht ersetzen. Es ist wie in einem selbstfahrenden Auto, nur dass wir die Hände immer am Steuer belassen", sagt Dr. Klaus Schnake, Chefarzt des Interdisziplinären Zentrums für Wirbelsäulen- und Skoliosetherapie am Waldkrankenhaus.