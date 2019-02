Erlangen: Radfahrer stirbt nach Unfall vor Tiefgarage

Nach ersten Ermittlungen war der Mann am Dienstagabend (26.02.19) auf dem Radweg unterwegs, als eine 37-jährige Autofahrerin zur gleichen Zeit aus der Tiefgarage in der Erlanger Innenstadt fuhr. Die Frau hielt vor dem Mann an, so dass er passieren konnte. Der Radfahrer kam aber ins Schlingern und stürzte so schwer, dass er das Bewusstsein verlor.

81-Jähriger stirbt in Klinik

Rettungskräfte konnten den Mann am Unfallort reanimieren. In der Nacht zum Mittwoch starb der 81-Jährige in einer Klinik. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760-0 entgegen.