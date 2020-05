Erlangen: Kunstherz für zehn Monate altes Baby

Lukas spielt mit seinen Zehen. Er verbiegt sich so, wie das eben zehn Monate Babys so machen. Kuscheltiere säumen sein Bett. Seinen weißen Strampler zieren bunte Dinos, aus dem Bauch führen zwei dicke Schläuche zu einer Kunststoffkapsel. Nur so kann Lukas überleben. Ein Kunstherz hält den kleinen Kämpfer am Leben. Er kam mit einer genetisch bedingten Kardiomyopathie, eine schwere Herzmuskel-Erkrankung auf die Welt. Seit sieben Monaten spielt sich das Leben von Familie Huber aus der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz in der Kinder-Kardiologie der Uniklinik Erlangen ab.

Schläuche ans Herz genäht

Eine Art von Luftpumpe im Gerät übernimmt die Arbeit des geschädigten Herzmuskels. Die Schläuche sind ans kleine Herz des Babys angenäht, eine aufreibende Zeit für den Kleinen: "Er hat danach auch wochenlang gefiebert. Da ist ja viel Fremdmaterial im Körper. Mittlerweile hat er sich gut erholt", sagt Lukas Mutter Daniela Huber. Lukas ist weltweit der jüngste Patient, der bislang an ein Kunstherz angeschlossen wurde.

"Wir dachten, er ist schon tot"

Lukas wurde zunächst in Nürnberg behandelt. Schnell stellte sich heraus, dass das Baby in die spezialisierte Kinder-Herz-Klinik nach Erlangen transportiert werden muss. Für die Eltern war es eine grauenhafte Erfahrung, erinnert sich Daniela Huber: "Mitten in der Nacht sind wir durch das leere Erlangen gefahren. Wir haben beide geweint und gedacht, unser Sohn ist einfach schon tot."

Kunstherz der neuesten Generation angeschlossen

In Erlangen wurde Lukas mit einer älteren Kunstherz-Maschine verbunden. Ein 90 Kilo schwerer Kasten mit geringer Akku-Laufzeit hielt den Buben am Leben. Ans Gerät angeschlossen war die Bewegungsfreiheit für die Eltern und das Kind deutlich eingeschränkt. Vor wenigen Wochen wurde das Gerät ausgetauscht. "Für Lukas schlägt nun ein Kunstherz der neuesten Generation", erklärt Tarik Abu-Tair, der behandelnde Kinderkardiologe des Uniklinikums.

Warten auf ein Spenderherz

Nun kann Daniela Huber mit Lukas im Kinderwagen und dem angeschlossenen Kunstherz auch mal auf den Balkon der Uni-Kinderklinik. 15 Meter vor und 15 Meter zurück. Ein riesiges Stück mehr Lebensqualität beim Warten auf ein neues Herz für Lukas.