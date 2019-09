Erlangen: Krankmeldungen führen zu Busausfällen

In Erlangen kam es heute zu zahlreichen Busausfällen. Dies betraf vereinzelt auch Schulfahrten. Zu den Ausfällen kam es aufgrund von 15 Krankmeldungen am Wochenende.

Busfahrer sind rar

Die ESTW versuchte, durch den Einsatz von privaten Unternehmen und Springern wurde versucht, die Fahrtstrecken heute zu besetzen, was jedoch nicht gelang. 45 Fahrten müssen den ganz Tag über gestrichen werden. Das betraf heute Morgen auch den Schulbusverkehr. Die Erlanger Stadtwerke, ESTW, beklagen, wie viele andere Verkehrsunternehmen, insgesamt einen Mangel an Busfahrern.

Beruf Busfahrer wird immer unattraktiver

Auch spezielle Anwerbe-Kampagnen hätten noch nicht den gewünschten Erfolg erbracht. Insgesamt gehe die Zahl der Busfahrer zurück, bei einem gleichzeitigen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, so die Stadtwerke. Hinzu käme, dass die Fahrer einen Rückgang der Wertschätzung beklagen und verstärkt Übergriffe in ihrem Bereich erleben würden. Der Beruf habe an Attraktivität verloren. "Auch die Bezahlung ist ein Thema", so Matthias Exner, Vorstandsvorsitzender der Erlanger Stadtwerke AG. Das Unternehmen plane für morgen einen normalen Verkehrsbetrieb, da sich Busfahrer an ihren freien Tagen freiwillig zum Dienst gemeldet haben.

Trotz allem sind am heutigen Nachmittag auch drei Schulfahrtlinien betroffen und unter anderem die Linien 287, 290, 294, 295 und 280. Die Stadtwerke will den Grund für die kurzfristigen Krankmeldungen prüfen.