Erlangen kämpft mit Gratis-Bussen gegen das Verkehrs-Chaos

Ein Vormittag in der Erlanger Innenstadt. Auf den Straßen, die zu den Kliniken führen, stehen die Autos Stoßstange an Stoßstange. Die meisten Autofahrer suchen einen Parkplatz. Doch die sind knapp im Klinikviertel. In der Kolonne fährt ein weißer Kleinbus, die "Klinik-Linie 299". Sie soll helfen, das Verkehrs-Chaos zu mildern. Die Busse fahren vom Großparkplatz am Bahnhof zu den verschiedenen Universitätskliniken. Seit Januar ist die Fahrt kostenlos.

Vor allem Klinik-Mitarbeiter nutzen die Linie

Für Klinik-Mitarbeiter ist ein Parkdeck auf dem Großparkplatz reserviert. Für sie sind es von dort nur wenige Meter bis zur Haltstelle der Klinik-Linie. "Ich habe jetzt keinen Stress mehr mit Parkplatzsuche an der Uni", sagt eine Krankenschwester. Aber auch auf den normalen, nicht reservierten Flächen sind an diesem Morgen noch viele Parkplätze frei. Eine Besucherin aus dem Schwäbischen ist völlig überrascht, dass sie von hier aus kostenlos zum Krankenhaus fahren kann. "Das finde ich gut", sagt sie.

Busse sind häufig noch leer unterwegs

Trotzdem: Die Busse könnten besser ausgelastet sein. Am Morgen und rund um den Schichtwechsel im Krankenhaus sind vielleicht die Hälfte der fünfzehn Sitzplätze besetzt. Zu anderen Tageszeiten sind die Busse aber auch immer wieder einmal leer unterwegs. Rund 250 Passagiere werden derzeit pro Tag gezählt, sagt Ralf Wurzschmitt von den Erlanger Stadtwerken.

Allerdings haben sich die Fahrgastzahlen seit dem Start der Linie im vergangenen September schon gut verdoppelt. Die Stadtwerke haben Flyer verteilt und die Kliniken bei der Werbung mit ins Boot geholt. "Es dauert immer ein bisschen, bis die Fahrgäste erstmal das Angebot erkennen und dann auch umsteigen", erklärt Wurzschmitt.

Stadt Erlangen übernimmt die Kosten

Für jeden Fahrgast wird ein Ticket ausgedruckt. Die Passagiere müssen jedoch nichts bezahlen. Die Fahrkarte dient nur zur internen Abrechnung. Denn die Stadt Erlangen übernimmt die Kosten für den Gratis-Bus. Eine gute halbe Million Euro lässt sie sich dieses Angebot pro Jahr kosten. "Wir wollen, dass die Leute, wenn sie schon mit dem Auto in die Stadt kommen, hier am Großparkplatz parken und nicht in der Innenstadt herumfahren", erläutert OB Florian Janik (SPD). Wer nicht zu Fuß gehen wolle, der könne ganz einfach den Weg kostenlos und bequem per Bus zurücklegen.

Stimmt das Angebot, kommen die Passagiere

Die Passagiere der Klinik-Linie müssen nicht zwingend bis zu den Krankenhäusern im Nordosten der Stadt fahren. Sie können an jeder der neun Haltestellen ein- und aussteigen, sagt Ralf Wurzschmitt. Die Stadtwerke sind mit der Kliniklinie in Vorleistung gegangen. Ob sie ein Erfolg werde, sei aktuell noch nicht abzuschätzen. "Ich denke, man muss zuerst das Angebot schaffen. Und dann ist es eine Unterstützungsmaßnahme, wenn man auch an den Tarifen etwas ändert."

Gratis-Busse sind keine Gesamtlösung

Das leitet zur entscheidenden Frage über, die sich für Erlangens Oberbürgermeister stellt: Können Gratis-Busse die Lösung für die innerstädtischen Verkehrsprobleme sein? Für die Gesamtstadt schließt Florian Janik das aus. "Da müssen wir die Frage beantworten, wer zahlt denn das Defizit, das damit entsteht?" Und da sieht er derzeit niemanden.

Eine Erfahrung, die auch die Nachbarstadt Nürnberg macht. Hier versucht man, mit einem günstigen 365-Euro-Jahresticket mehr Nutzer für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Doch weil die Kosten zu hoch sind, liegt das Experiment inzwischen auf Eis. Erlangens OB meint jedoch, dass kostenlose Buslinien als "punktuelles Angebot einen Beitrag leisten können, damit wir die Innenstädte vom Autoverkehr entlastet bekommen".

Im kommenden Jahr sollen Elektrobusse fahren

Die Stadt Erlangen will das Experiment mit der Klinik-Linie jedenfalls fortsetzen. Im kommenden Jahr ist eine kostenlose Ringlinie durch die gesamte City geplant. Statt der dieselbetriebenen Kleinbusse sollen dann etwas größere Elektrobusse gratis durch die Innenstadt fahren.