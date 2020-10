Erlangen ist "Recyclingpapierfreundlichste Stadt" Deutschlands

Die Stadt Erlangen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 13 Millionen DIN A4-Blätter und über 450.000 DIN A3-Blätter verbraucht – und die meisten davon waren zu 100 Prozent aus Recyclingpapier. Die Stadt wird jetzt für die vorbildliche Verwendung von Papier mit dem Blauen Engel gewürdigt, denn sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Resourcenschutz. Die Auszeichnung zur "Recyclingpapierfreundlichste Stadt" Deutschlands sei eine wichtige Anerkennung für jahrelanges Bemühen, freut sich Oberbürgermeister Florian Janik (SPD): "Wir haben es geschafft, dass wir mittlerweile fast ausschließlich Recyclingpapier verwenden, auch an den städtischen Schulen."

211 Tonnen Holz eingespart

Seit 2008 sind Städte ab 50.000 Einwohnern, alle Landkreise sowie Hochschulen ab 5.000 Studierenden dazu eingeladen, sich für den Papieratlas zu bewerben. Dafür müssen sie ihre Daten zum Papierverbrauch und zur Verwendung von Recyclingpapier einreichen. Erlangen habe, nach eigenen Angaben, durch das konsequente verwenden von Recyclingpapier über 12.000 Kilogramm CO2-Emissionen vermieden, 211 Tonnen Holz, über 2 Millionen Liter Wasser und über 460.000 Kilowattstunden Energie eingespart.

Recyclingpapier wird schon lange in Erlangen verwendet

Seit über 20 Jahren verwendet die Erlanger Stadtverwaltung Recyclingpapier. Anfangs nur in bestimmten Bereichen, nun aber kommt es flächendeckend zum Einsatz. Sämtliche Veröffentlichungen erscheinen auf 100-prozentigem Recyclingpapier, in jeder Ausschreibungen der Stadt wird das auch zur Bedingung gemacht. Und der Erlanger Stadtrat arbeitet inzwischen rein digital mit Tablets. Also keine Papierstapel mehr mit seitenlangen Anträgen in den Stadtratssitzungen.

Erlangen will aber noch weiter gehen

Die ganz große Aufgabe sieht der Oberbürgermeister darin, weiterhin auf Papier möglichst ganz zu verzichten. "Ein riesengroßer Schritt wäre ja wenn, wir rechtssicher und digital mit allen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren könnten", so Florian Janik.

Papieratlas 2020

Erlangen hat sich im Papieratlas Städtewettbewerb 2020 mit dem Sieg vor den Städten Bottrop und Leverkusen positioniert. Insgesamt haben in diesem Jahr 99 Städte und Landkreise an dem Wettbewerb "Papieratlas 2020" teilgenommen.