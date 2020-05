Erlangen: Grüne steigen aus Sonderierungsgesprächen aus

Die Grünen als zweitstärkste Partei im Erlanger Rathaus werden nicht Teil einer ganz großen Koalition mit CSU und SPD werden. Die CSU und die SPD verhandeln derweil weiter über eine Kooperation. Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und CSU-Fraktions-Chef Jörg Volleth bedauerten aber Entscheidung der Grünen.

Grüne Basis lehnt Koalition ab

Die Verhandlungskommissionen der drei Parteien hatten sich in den vergangenen Tagen auf eine unterschriftsreife Kooperationsvereinbarung verständigt. Dabei sei eine weitgehende Einigung über gemeinsame Eckpunkte der künftigen Stadtpolitik in allen wichtigen Politikbereichen erzielt worden, heißt es in einer Pressemitteilung von CSU und SPD.

"Zu enge" Kooperation mit der CSU

Doch die grüne Basis zog nicht mit. Eine knappe Mehrheit der Mitglieder konnte die vereinbarten Inhalte nicht mitgetragen, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. Außerdem hätte die Basis die verhandelte Kooperation mit der CSU als "zu eng" abgelehnt. CSU und SPD haben in ihren Partei-Gremien inzwischen beschlossen, die Gespräche auf Grundlage der bereits vereinbarten Inhalte fortzuführen. Eine Entscheidung soll im Lauf der nächsten Woche fallen.

Schwarz-Rot mit knapper Mehrheit

Eine schwarz-rote Koalition käme auf eine knappe Mehrheit von 26 der 50 Sitze im Erlanger Stadtrat. Die CSU ist nach der Kommunalwahl im März mit 15 Sitzen die stärkste Partei im Erlanger Rathaus. Die SPD hat einige zehntel Punkte schlechter als die Grünen abgeschnitten. Beide Parteien sind mit jeweils 11 Mandaten im Stadtrat vertreten.

CSU war Wahlsieger in Erlangen

Bei den Kommunalwahlen ging die Erlanger CSU als Wahlsieger hervor. Die Christdemokraten haben nun 15 der 50 Sitze im neuen Erlanger Stadtrat. SPD und Grüne kommen auf jeweils elf Mandate. Die ÖDP kommt auf drei Sitze, FDP, Freie Wähler, Erlanger Linke, Klimaliste Erlangen und AfD haben jeweils zwei Sitze.