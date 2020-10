Erlangen, die Hauptstadt der Insektenhotels

Mauerbienen, Marienkäfer und Florfliegen – sie alle sollen sich in den 260 Bienenhotels wohlfühlen, die in den kommenden Wochen in ganz Erlangen aufgestellt werden. In den überdachten Holzgestellen finden bedrohte Insekten Platz zum Überleben und Nisten in der Stadt. Denn hier können sie sich in Schlupflöcher zurückziehen und ihre Eier ablegen.

Erlangen soll mit der Aktion der örtlichen Rotarier zur Insektenhotel-Hauptstadt werden. Als Höhepunkt geplant ist die Einweihung einer etwa drei auf vier Meter großen Insektenwelt, quasi ein "Grand Hotel" für Bienen, in einer innerstädtischen Grünanlage am Ohmplatz.

Barmherzige Brüder bauen die Bienenhotels

Die Insektenunterkünfte werden in der Behindertenwerkstatt der Barmherzigen Brüder im mittelfränkischen Gremsdorf gebaut. Aufgestellt werden sie dann unter anderem an Erlanger Kitas, Schulen und auf öffentlichen Plätzen.

Die hölzernen Unterkünfte leisten einen Beitrag zur Artenvielfalt in der Stadt. Denn bedrohte Insektenarten finden derzeit in den aufgeräumten Gärten von Wohnsiedlungen zu wenige Brutstätten.

"Gärten des Grauens" werden in Erlangen nicht genehmigt

Schon seit längerem bemüht sich Erlangen um die Artenvielfalt. Im Februar 2020 hatte die Stadt als erste in Bayern eine Satzung erlassen, die die Neuanlage von Kies- und Steingärten untersagt. Diese klima- und insektenschädlichen Anlagen werden von Naturschützern auch als "Gärten des Grauens" bezeichnet.