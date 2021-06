Eritreer demonstrieren in Dillingen für mehr Rechte

"Warum haben wir die gefährliche Flucht über das Mittelmeer und die Sahara gewagt, wenn wir einen Reisepass hätten?" - "Wir sind vor dem Regime geflohen, deshalb können wir uns nicht mehr an sie wenden": Das steht auf den großen Bannern, die die über 100 Geflüchteten aus Eritrea bei der Demonstration mit sich tragen. Michael Alemayo führt die Kundgebung an, er ruft laut durch das Megaphon, die anderen antworten. Alle tragen Masken, alles verläuft vollkommen friedlich.

Eritreer demonstrieren für mehr Rechte

Die Eritreer wollen auf ihre Situation aufmerksam machen, auch einige Deutsche sind dabei, wollen sie unterstützen, wie die Schwestern Live und Lea Brüning: "Denen werden Grundrechte verwehrt, dagegen sind wir, hier alle, zusammen", sagen die beiden und klatschen Beifall, wenn Michael Alemayo spricht: "Warum sind wir hier? Damit wir frei unsere Meinung äußern können, damit wir in diesem, damit wir uns in einem so tollen Land wie Deutschland frei bewegen können" ruft er, inzwischen auf dem Dillinger Ulrichsplatz angekommen.

Ohne Identitätsnachweis viele Probleme

Das Problem: Viele Geflüchtete aus Eritrea haben keinen Reisepass. Weil sie gar keinen besitzen, weil sie ihn während der Flucht verloren haben, oder weil sie ihn gar nicht mitgenommen haben. Dieses Papier aber ist der Schlüssel zu vielen Dingen in Deutschland: Wer einen Führerschein machen will, braucht einen Ausweis. Wer standesamtlich heiraten will, muss seine Identität nachweisen. Und wer eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen möchte, auch der braucht einen Pass.

Steuern zahlen ja - Standesamtlich heiraten nein

Michael Alemayo arbeitet als Berufskraftfahrer. Weil er und seine Frau nicht standesamtlich heiraten dürfen, zahlen beide Steuerklasse 1. Bevor sie zu arbeiten begonnen hat, musste sie sich freiwillig gesetzlich versichern. Und ihr Kind hat, obwohl es in Deutschland geboren ist, keine Geburtsurkunde bekommen. So geht es auch Sara Kibatu. Sie arbeitet als Altenpflegerin, hat zwei kleine Töchter. Die beiden sind hier geboren, haben aber keine Geburtsurkunde, nur eine Art Bestätigung, dass sie geboren sind. Weil sie ihre Identität nicht nachweisen kann, fürchtet sie jetzt, dass sich das bei ihren Kindern fortsetzt: Ohne Geburtsurkunde habe man Probleme, sein Kind in der Kita anzumelden, könne kein Konto eröffnen, und so weiter, so Alemayo.

Angst wegen befristeter Aufenthaltsgenehmigung

Esheto Mamoe hat in Dillingen eine Ausbildung zum Optiker gemacht. Er lebt seit sieben Jahren hier, arbeitet, zahlt Steuern, hat eine Wohnung - Frau und Kinder. Mit seiner Familie würde er gerne für immer hier bleiben. Eritreer bekommen in der Regel Asyl in Deutschland. Doch so lange sie ihre Identität nicht nachweisen können, gilt ihre Aufenthaltsgenehmigung immer nur für zwei, drei Jahre. So ist es das auch bei Esheto Mamoe, dann muss er sie verlängern lassen, und jedes Mal hat er Angst, dass sie vielleicht nicht verlängert wird. Flüchtlings- und Migrationsberater Dieter Kogge kennt das. Die Eritreer lebten in ständiger Angst, so Kogge. Sie wüssten, sie könnten keinen Pass beschaffen, die Aufforderung durch die Behörden einen Pass vorlegen zu müssen, hänge ständig wie ein Damoklesschwert über ihnen. Trotz seiner langjährigen Erfahrung kenne er keinen Eritreer, dem es gelungen sei, über die Botschaft einen Reisepass zu bekommen, so Kogge.

Eritrea verlangt Aufbausteuer und Reueerklärung

Prinzipiell müssten die Eritreer einen Reisepass bei ihrer Botschaft in Frankfurt beantragen. Doch viele scheuten den Gang dorthin, so der Dillinger Flüchtlingsbetreuer Georg Schrenk. Viele Flüchtlinge aus Eritrea haben Flüchtlingsschutz, gemäß der Genfer Konvention. Wenn sie die Botschaft freiwillig betreten würden, dann würde auch dieser Schutz verfallen. Außerdem müssten sie bei der Beantragung eines Reisepasses unterschreiben, dass sie es bereuten, aus Eritrea geflohen zu sein. Das können viele mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren: Sie seien vor einem Diktator geflohen, mit dem könnten sie doch jetzt nicht wieder zusammenarbeiten, so einige Demonstranten. Dazu kommt, dass für den Reisepass die Zahlung einer Aufbausteuer an das ostafrikanische Land verlangt wird. Zwei Prozent ihres Einkommens müssten sie abtreten. Diese Steuer könnte in Deutschland zwar nicht eingezogen werden, so Schrenk, jedoch müssten sie dann fürchten, dass ihre Angehörigen in Eritrea Repressalien ausgesetzt würden.

"Ermessensspielräume" gibt es - prinzipiell

Und doch ist der Nachweis der Identität für viele der einzige Weg hin zu einem dauerhaften, angstfreien, gleichberechtigten Leben in Deutschland. Laut Bayerischem Landesamt für Asyl und Rückführungen sind diese Auflagen in der Regel zumutbar – über Ausnahmen in Einzelfällen müsse die jeweilige Ausländerbehörde am Landratsamt entscheiden. Hier gibt es einen Ermessensspielraum. Flüchtlings- und Migrationsberater würden sich wünschen, dass der Ermessensspielraum, den es hier gibt, auch öfter angewandt würde: "Ich weiß dass Bayern hier sehr restriktiv ist", sagt Kogge, von daher bleibe das "eine ewige Benachteiligung auf Grund der Bürokratie, und der phantasielosen Politik an dieser Stelle".

Demo verläuft friedlich und Corona-konform

Der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz dankte den Demonstranten für den friedvollen Ablauf und die Einhaltung der Coronaregeln auf der Kundgebung. Er verstehe ihre Sorgen, er betonte aber auch, dass die Entscheidung nicht allein an den Dillinger Behörden hänge. Zudem dankte er ihnen für ihren Einsatz und legte ihnen nahe, sich auch ehrenamtlich, etwa in der Flüchtlingshilfe, zu engagieren.