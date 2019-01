Erinnerungsbänder: Augsburg gedenkt NS-Opfern

Die bronzefarbenen Metall-Manschetten hängen auf Augenhöhe: Sie sind zum Beispiel an Straßenlaternen oder Verkehrsschildern angebracht. Eine andere Art des Gedenkens an die Opfer der NS-Zeit als die bekannten Stolpersteine, die in den Boden eingelassen sind.

Namen und Geschichte der Opfer

Auf den Erinnerungsbändern sind Name und Geschichte der Opfer zu lesen. Installiert sind sie möglichst nahe an deren Wohnort – zum Beispiel in der Augsburger Völkstraße, wo einst die jüdische Familie Herrmann lebte. Die beiden Töchter sollten eigentlich mit einer Kinderlandverschickung nach England gebracht werden. Weil sich die Mädchen bei der Abfahrt nicht von ihren Eltern losreißen konnten, starben auch sie bei der Deportation der Familie nach Ost-Polen im Jahr 1942.

Insgesamt zwölf Erinnerungsbänder

Das zweite neue Band ist dem katholischen Priester Dr. Adam Birner gewidmet und in der Peutingerstraße zu finden. Er wurde wegen Kritik am NS-Regime inhaftiert und kam im Gefängnis bei einem angeblichen Selbstmord ums Leben. Insgesamt gibt es in Augsburg nun zwölf Bänder. Die nächsten sollen bereits im Februar installiert werden.