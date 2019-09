Erinnerungen an Niederbayern: Neues Buch von Ottfried Fischer

Was bedeutet eigentlich der Begriff "Heimat"? Da hat wohl jeder seine eigene Vorstellung. Der bekannte Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer hat da eine ganz besondere Definition: "Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen". So heißt auch das neue Buch des 66-Jährigen.

"Neue und alte Heimat"

Seit zwei Jahren ist Ottfried Fischer wieder daheim. Daheim in Niederbayern, in der Dreiflüssestadt Passau, knapp 30 Kilometer entfernt von seinem Heimatort Gottsdorf in der Gemeinde Untergriesbach. Seit seinem Weggang hat er jahrelang in München gelebt. Doch die Großstadt vermisst er nicht wirklich:

"München war nicht mehr gut für mich. Ich bin in eine Zeit gerutscht, wo alles einmal endlich war. Die Serien waren weg, der Schlachthof war weg. Und da ist die Großstadt ganz gefährlich."

Zurück in Niederbayern fühlt sich Fischer dagegen wieder richtig wohl:

"Ich fühl mich in Passau wohl. Die Leute sind freundlich. Da habe ich das Gefühl, ich bin auch willkommen."

Geschichten aus der Heimat

Viele Geschichten, Anekdoten und Episoden, die in Fischers neuem Buch zu lesen sind, spielen in Niederbayern. Wie zum Beispiel die Unterhaltung über den vermeintlich verblichenen Onkel Karl oder den in der Autotür eingezwickten Finger. Fischer betont, dass die meisten Geschichten nicht erfunden sind. Manche sind aus einem Konglomerat von Witzen entstanden, andere tatsächlich passiert.

Zuhause angekommen

Zusammen mit seiner Partnerin Simone ist Fischer in seiner neuen und alten Heimat gut angekommen. In der Altstadt von Passau sind die beiden viel unterwegs, sie sind Stammgäste in fast allen Lokalen zwischen Innstraße und Fußgängerzone.

"Es hat sich das eingestellt, was ich mir erhofft hatte. Dass man dazugehört. Dass man Leute hat, die man gerne trifft, mit denen man was unternimmt. Alles nicht mehr in dieser Hektik als Goldhamster des Films. Da bist ja nur fremdbestimmt und man kommt nicht mehr zu sich selbst. Das ist hier nicht mehr so."

In seinem Buch beschreibt Ottfried Fischer, was Heimat ausmacht und was die Heimkehr bedeutet. Sein Verlag bezeichnet es als "humorvolle Selbstbetrachtung auf der Zielgerade des Lebens".