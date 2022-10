Erinnerungen an Fall KUKA - Kritik an Chinas Einstieg in Hamburg

Beim Augsburger Roboterbauer Kuka wollte 2016 kein deutsches Unternehmen groß einsteigen und die kleineren Aktionäre wollten das lukrative Angebot des Konzerns Midea nicht ausschlagen. Mittlerweile ist KUKA nahezu vollständig in chinesischer Hand. Markus Ferber, Abgeordneter in EU-Parlament und Chef der Schwaben-CSU, hatte 2016 vor dem Verkauf der Mehrheitsanteile bei Kuka gewarnt. Er hat heute auch eine klare Meinung zum Hafenterminal in Hamburg: "Wenn die Chinesen einmal den Fuß in einer Tür haben, stoßen sie die Türe ganz auf. Im Hamburger Hafen wird das nicht das Ende des Engagements sein. (…) Ich habe bei KUKA gewarnt und warne beim Hamburger Hafen noch viel eindringlicher."

Der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich (CSU) schlägt in die gleiche Kerbe. Er halte den Verkauf für einen politischen Fehler, so der Augsburger, der Bund habe nichts aus dem Verkauf von Kuka gelernt, es gehe aktuell immerhin um eine Veräußerung von kritischer Infrastruktur. Außerdem gehe es auch um die Frage der Gegenseitigkeit. Für deutsche Unternehmen sei es bis auf wenige Ausnahmen bisher nicht möglich, sich an chinesischen Unternehmen der kritischen Infrastruktur zu beteiligen. Ullrich plädiert dafür, die strategischen Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Er sehe auch, so Ullrich, mit großer Sorge die Entwicklung in Taiwan, "das kann noch zu einem geopolitischen Problem werden".

Fall Kuka sorgte für Reform des Außenwirtschaftsgesetzes

Der Neusäßer CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hält den Fall Kuka deshalb für bedeutend, weil er in der deutschen Öffentlichkeit "das Bewusstsein für das Thema der wirtschaftspolitischen Souveränität" geschaffen habe. "Wir müssen seitdem verstärkt zur Kenntnis nehmen, dass autoritäre Staaten Investitionen in unseren Ländern nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern aus politisch-strategischen Gründen tätigen." Darauf habe die alte Bundesregierung mit der Reform des Außenwirtschaftsgesetzes eine Antwort gefunden. Die Bundesregierung habe damit die nötigen Instrumente an der Hand, um die kritische Infrastruktur Deutschlands vor dem Ausverkauf zu schützen. Eine mögliche Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes sei aber durchaus denkbar, so Durz.

Bahr: "Fälle sind nicht vergleichbar"

Für die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr sind die beiden Fälle dagegen nicht vergleichbar. In Hamburg gehe es um eine rein finanzielle Minderheitsbeteiligung von COSCO am Terminal Tollerort. Dieser werde betrieben vom Logistiker HHLA. Es sei nicht richtig, dass Hamburg Teile des Hafens an China verkaufe, so Bahr. Der Grundbesitz bleibe wie gehabt in öffentlicher Hand. Mit der reduzierten Beteiligung von 24,9 Prozent sei sichergestellt, dass COSCO keinerlei Einfluss auf strategische Entscheidungen nehmen könne. Die kritische Infrastruktur in Deutschland bleibe geschützt vor externer Einflussnahme, eine Abhängigkeit von China sei ausgeschlossen. Die Situation bei KUKA sei eine völlig andere, stellt Bahr heraus. Hierbei gehe es um die vollständige Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen.