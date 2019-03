Erinnerung an Katastrophe: 40 Jahre Dammbruch bei Katzwang

Trinkwasserleitung verantwortlich für Dammbruch

Der Main-Donau-Kanal war zum Zeitpunkt der Katastrophe noch gar nicht in Betrieb. Das betreffende Teilstück war probeweise geflutet worden, um die Stabilität zu testen. Verantwortlich für den Dammbruch war eine Trinkwasserleitung, die an dieser Stelle unter dem Kanal verlief. Dadurch hatte sich ein Hohlraum gebildet, in den das Wasser drückte. Letztendlich gab der Damm dem Druck nach. Nach dem Unglück habe ein Umdenken stattgefunden, heißt es beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Nürnberg. Dämme müssten seitdem "durchströmungssicher" sein, also auch dann halten, wenn andere Sicherungssysteme ausfallen, und das Wasser durch den Damm fließt. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden nach dem Unglück eingestellt. Den an Planung und Bau Beteiligten konnte kein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden.

Katholische und evangelische Kirche helfen zusammen

Nach dem Dammbruch in Katzwang organisierten die katholische und evangelische Kirche zusammen eine private Nachbarschaftshilfe, um den Flutopfern zu helfen. Dies habe dazu geführt, dass die beiden Kirchen bis heute eng zusammenarbeiten, erinnert sich ein Katzwanger Bürger. Auch die Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Unglücks ist ökumenisch organisiert. Sie findet am Dienstag um 18 Uhr am Gedenkstein statt, der sich direkt an der Bruchstelle des Main-Donau-Kanals in Katzwang befindet.